2026第七屆《遠見》USR獎入圍名單揭曉：成大獲選件數最多，最佳私校、技職獎落誰家？
全台大學永續、USR（大學社會責任）競賽，獲獎難度最高──2026年第七屆《遠見》USR大學社會責任獎共吸引全台各大專院校57校222件參賽，件數再度刷新紀錄。今（27）日公布入圍名單，選出94件進入第二階段複審，入圍前五強學校由成大、海洋、中正、東海、中興出列！94件入圍作品即將於2月上旬參加決選會議，角逐最終榮耀。
《遠見》2005年開全球華人媒體之先河，首創企業社會責任獎（CSR），將「永續」議題帶進臺灣。多年來不只倡議企業落實ESG，更將永續思潮推向大學，於2020年舉辦第一屆「USR大學社會責任獎」。最新一屆、第七屆《遠見》USR大學社會責任獎於2025年底報名截止後，歷經第一階段書審，今日公布入圍名單。
件數再創歷屆新高！222件報名94件入圍，入圍率42.3％
本屆報名學校57校222件（上屆215件），件數續寫歷屆新高。歷經第一階段的書面審查後，評審團共選出94件入圍，以222報名件數計，入圍率達42.3％。
2026第七屆《遠見》USR大學社會責任獎入圍率
報名數
入圍數
入圍率
57校222件
44校94件
42.3％
競賽共有7大組別，各組入圍件數分別為：永續報告書組入圍14件、人才共學組入圍13件、在地共融組入圍14件、產業共創組入圍12件、生態共好組入圍13件、福祉共生組入圍15件、永續課程組入圍13件。（完整入圍名單請見表）
觀察本屆94件入圍名單，共來自44所大學，其中公立有20校、取得52件入圍；私立有24校，拿下42件入圍名額。
成大、海大蟬聯入圍冠亞軍，東海穩居私校最佳
進一步攤開本屆的各校表現，入圍成績最亮眼的前兩校與去年相同。國立成功大學是本次入圍最大贏家，共8件入圍，蟬聯第一高。入圍數量次高的則是國立臺灣海洋大學，入圍5件，蟬聯次高紀錄。
中正大學與東海大學都是入圍5件，兩校同為入圍季軍。其中，東海大學亦是入圍表現最好的私校。中興大學入圍4件，成為各校入圍數量第五高。
值得一提的是，繼2024、2025後，成大和海洋已是第三度稱霸入圍冠亞軍榜。而在私校之中，東海也是從2024年起，便持續蟬聯私校入圍最佳表現。
2026第七屆《遠見》USR大學社會責任獎入圍榜
學校
入圍總件數
國立成功大學
8
國立臺灣海洋大學
6
東海大學
5
國立中興大學
4
明志科技大學
3
中國醫藥大學
2
單一組報名多件，增加入圍機會
其他數量統計，今年有8間大學各獲3件入圍，包括明志科技大學、國立虎尾科技大學、國立屏東科技大學、國立政治大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、樹德科技大學、龍華科技大學。
有11間大學各獲2件入圍，包括中國醫藥大學、元智大學、正修科技大學、長庚大學、長庚科技大學、致理科技大學、高雄醫學大學、國立高雄科技大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、朝陽科技大學。其餘20校則是入圍1件。（見表）
《遠見》表示，由於各組評審成員皆不同，因此每校在不同組別的表現皆是該組評審獨立審查，等於是就「單一案件」呈現績效來評斷入圍與否，而且每間學校在同一組別也可能搶下不只1件入圍。比如，政大在「人才共學組」入圍2件、中醫大在「福祉共生組」入圍2件，成大甚至在「福祉共生組」入圍3件。
決選會2月上旬登場！入圍者與評審團進行第二階段面審
經歷第一階段書審後，94件入圍者將進入第二階段決選。決選會議訂於2月5、6日與9、10日舉辦，所有入圍者將與各組評審們展開面審會議，角逐最終奪獎資格。4月初即將舉辦公開贈獎典禮，並於4月號《遠見》雜誌刊登本屆USR大學社會責任獎的專題報導。（最新訊息可鎖定遠見USR獎項官方網站https://event.gvm.com.tw/usr/）
2026第七屆《遠見》USR大學社會責任獎入圍名單
永續報告書組 入圍14件
入圍學校
明志科技大學
長庚大學
國立中興大學
國立成功大學
國立宜蘭大學
國立虎尾科技大學
國立屏東科技大學
國立政治大學
國立高雄科技大學
國立清華大學
國立雲林科技大學
國立臺北科技大學
國立臺灣海洋大學
朝陽科技大學
註：順序按校名首字筆劃排列
人才共學組 入圍13件
入圍學校
方案名稱
元智大學
寰宇文化領航
文藻外語大學
「SDGs」看見需要·千手扶學 - 與AI藝起開創的幸福實課
正修科技大學
否極泰來-原住民文化資產保存人才培育與在地實踐計畫
亞洲大學
失智識能零落差：以人才共學推動數位加值高齡失智友善培力
明志科技大學
新北社區國際文化交流與英語素養提升計畫
東海大學
雛鳳揚聲：原住民學童多語文化教育行動
長庚科技大學
在地扎根·社會共生-優質教育、代間共融、AI智慧療育計畫
國立虎尾科技大學
碳花薈萃：永續共學的在地實作
國立政治大學
國立政治大學文山共好「越學樂好」人才培育方案
國立政治大學
數位韌性X美感素養社區關懷行動計畫
國立陽明交通大學
Niche你需科技女力永續行動計劃
國立臺灣海洋大學
大手拉小手：培育在地永續人才的海岸行動計畫
龍華科技大學
自閉症特教生科技、生態與食農教育多元技藝計畫-龍潭肯納社福莊園
註：順序按校名首字筆劃排列
在地共融組 入圍14件
入圍學校
方案名稱
中原大學
探尋眷村文化與社群生活的永續未來
正修科技大學
創生左堆•再造新佳 – 創造新埤佳冬的再生力量
明志科技大學
源頭活水──為老書院傳續薪火與文化共融
南臺科技大學
左曜山生─創意生活加值計畫2.1
國立中正大學
聽你說—嘉移人多元文化跨域社群共榮計畫
國立中興大學
綠旱雙脈‧興水同心–兩河流域守護實驗室
國立虎尾科技大學
水井村智慧減碳節水三生一體社會實踐計畫
國立陽明交通大學
西田社布袋戲文物典藏與研究發展計畫
國立臺北大學
「海山學」的文化永續與社會實踐
國立臺灣海洋大學
貢創雙贏：海鄉與山城的共生共榮
逢甲大學
臺中市豐原區公老坪永續、淨零、里山行動計畫
輔仁大學
水圳文化的傳承與創新-建構新莊生活環境博物園區
樹德科技大學
橫山USR 333-1+ 綠色永續x整體實踐 (II)
靜宜大學
建構愛與勇氣的奇幻旅程~海線地區新住民的共榮之路
註：順序按校名首字筆劃排列
產業共創組 入圍12件
入圍學校
方案名稱
東海大學
大學登大人，共創AI新世代
東海大學
建築 AI 職人：算容、巧達、模估三匠調配，翻轉產業一次到位
致理科技大學
女王的呼召—萬金國際旅遊在地共生循環帶
高雄醫學大學
從教育陪伴到產業共創：跨國協作打造永續創生新典範
國立中正大學
阿里山鄒族文化與部落產業永續人才發展計畫
國立成功大學
AI海關進口申報詐欺偵測
國立屏東科技大學
以智慧養豬技術和培育專業人才促進養豬產業之永續發展
國立陽明交通大學
點鱗成金・藍色再生鏈：海廢塑膠的產業共創平台
國立臺南大學
廢棄太陽能板材料循環再生推動永續綠能教育
國立臺灣科技大學
「水淨、茶香、人共好」：坪林USR跨域守護翡翠水庫的永續藍圖
朝陽科技大學
智造未來：以無塑材料驅動地方循環經濟與產業共創
樹德科技大學
智慧城市淨零樞紐與電動運具韌性生態系場域實踐計畫
註：順序按校名首字筆劃排列
生態共好組 入圍13件
入圍學校
方案名稱
東海大學
生態免疫新處方：「鹼」法棲地管理，人、土地與臺灣鋏蠓平衡新關係
國立中正大學
科學「都滾」的耕心農業
國立中興大學
環境韌性與永續——生態復育森川里共榮
國立成功大學
城鄉相伴－健康永續生活・東亞連攜
國立屏東科技大學
公私協力護棲地 守護鯪鯉亮台灣
國立高雄科技大學
永續海岸創生
國立嘉義大學
從築籬擋沙到守護海岸：永續共好西部海岸的生態場域
國立彰化師範大學
韌性彰濱:氣候變遷下彰化濱海環境與產業永續計畫
國立臺灣大學
廟宇清香之科學社會溝通：從協助健檢、陪伴改良到籌辦環境教育之宗教社會創新探索
國立臺灣海洋大學
海洋學習者：青年主導之科學、教育與行動
國立臺灣海洋大學
藻田碳訣
慈濟大學
前山桃花源：食物森林×慈善農業的韌性共好
德明財經科技大學
庫存布料，不是剩料，是環境的傷痕
註：順序按校名首字筆劃排列
福祉共生組 入圍15件
入圍學校
方案名稱
中國醫藥大學
「跨域永續用藥與食安健康生態系」：中藥×西藥×營養×食品
中國醫藥大學
中西醫整合優質照護，續航守護兒童與青少年健康
東吳大學
韌齡心北投生活圈
長庚大學
人工智慧與創新兒童早期療育與健康促進全方位計畫—早期療育
長庚科技大學
多元新視界，攜手嘉移人
致理科技大學
3R（USR x CSR x PSR）建構超高齡社會互助心價值
高雄醫學大學
青銀攜手健康培力-永續旗津樂齡共融生活圈
國立中正大學
長者人權門診 -- 全球在地化社會處方
國立中正大學
超高齡社會的幸福拼圖:時間銀行跨域社會連結與服務創新
國立成功大學
中風救援黃金鏈，守護腦部零距離：開發智慧轉診，推動區域急性中風取栓的永續資源共享
國立成功大學
從診間到人間~泡泡龍族群的生命款待
國立成功大學
智慧領航，走出健康新路徑：創新地理人工智慧（Geo-AI）低空污健康導航系統之開發
國立清華大學
照顧者背後的照顧者：AI社工紀錄輔助系統的落地應用
國立臺灣大學
綠色健康處方：自然療癒與智慧科技整合的社會實踐
龍華科技大學
自閉症特教生科技、生態與食農教育多元技藝計畫-龍潭肯納社福莊園
註：順序按校名首字筆劃排列
永續課程組 入圍13件
入圍學校
方案名稱
元智大學
管理學
東海大學
AI進場，文學不退場：東海大學大一中文的數位翻轉教育
國立中興大學
動物福祉、寵物義診、流浪動物照護臨床醫學與流浪動物醫療照護實作
國立成功大學
『4 + 13 = 17』在理解的深處孕育行動：如深海迴響般擴展的永續教育全球連結線
國立成功大學
成大城市百年永續共學系統：智慧城市資料工程與永續治理八大主軸十年養成
國立清華大學
TNUNAN歌劇音樂會；以文化回應式教學推動泰雅醫療人才培育計畫
國立臺灣科技大學
行動工程師培育計畫
國立臺灣海洋大學
集水區經營 環境永續規劃與設計
國立聯合大學
產品開發 - SD4SD以永續發展為主軸的社會設計
崑山科技大學
既培力也使力：扎根在地的綠色生活實踐學分學程
淡江大學
永續創新與設計/榮譽學程課程
樹德科技大學
環境永續與淨零碳排
龍華科技大學
「低碳永續與人文設計」跨領域學分學程
註：順序按校名首字筆劃排列
