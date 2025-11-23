2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集活動 十二月受理報名

為協助高屏地區優質小農推廣自產咖啡，佛光山法寶堂將於明年新春期間舉辦「二○二六第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集-啡揚高屏‧香聚三好」公益活動，近日先在二○二五高雄咖啡節小試身手，設立攤位提前宣導，人潮不斷、廣受好評，各界名人都來打卡加持。

主辦單位今(廿三)日說明，高屏縣市是台灣重要咖啡產區之一，屏東縣咖啡種植面積達二百三十七.八四公頃，為臺灣最大之種植面積，有二間合作社；高雄的咖啡種植面積近八十公頃。二○二五第二屆高雄咖啡節活動十一月廿二、廿三日下午三時至晚間九時在凹子底森林公園進行，有百餘咖啡與農產攤位，咖啡體驗、重量級咖啡金牌職人講座及食農教育等豐富活動，完整展現高雄咖啡產業從產地到都會的多元風貌，現場咖啡香氣四溢。

高市府郭添貴秘書長表示，高雄的咖啡種植面積約八十公頃，位居全台第四，主要集中在茂林、桃源、那瑪夏三個原鄉區，品質絕對不輸台灣其他產區，而高雄更孕育出許多世界咖啡杯測冠軍。觀光局高閔琳局長指出，二○二五第二屆「高雄咖啡節」除邀請六十攤咖啡相關攤位展售外，並積極安排許多金牌冠軍出攤，帶給民眾世界級的咖啡饗宴；另外也積極推廣高雄三原鄉部落咖啡，透過完整的自產自銷模式，從種植、烘焙到沖煮，確保每杯咖啡都極致新鮮、風味突出。

適逢佛光山法寶堂也將於明年二月廿七日至三月一日新春期間在法寶堂舉行「三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集-啡揚高屏‧香聚三好」公益活動，協助將高屏地區優質咖啡推向全世界，於是利用在高雄咖啡節設攤小試身手，活動內容精彩，有闖關遊戲、咖啡試飲及摸彩等，整天人潮不斷，包括高雄市長陳其邁、市府秘書長郭添貴、觀光局長高閔琳、農業局長姚志旺、市府原住民事務委員會主委阿布斯、立委許智傑、市議員陳美雅等各界貴賓都來法寶堂設置的公益攤位打卡與加持。

「二○二六第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集-啡揚高屏‧香聚三好」公益活動下個月正式受理比賽報名；比賽日期：社會組二月廿七日、學生組二月廿八日，相關訊息會在官網上公佈。另外，主辦單位亦請高市府農業局以及屏東縣政府原民處推薦優質咖啡小農在第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集會場設立公益攤位，這場活動將成為南台灣的重要咖啡盛會。