2026第二屆台灣建築永續獎徵件倒數 好建案 看過來！
蔡哲明 圖片來源｜TAISE
台灣永續能源研究基金會主辦的 「2026第二屆台灣建築永續獎（Taiwan Sustainable Architecture Awards）」，徵件進入倒數階段！本屆以「延壽即減碳、建築共永續」作主軸，歡迎全台建築師事務所、建設公司、開發單位及營造團隊踴躍報名，共同打造低碳、節能、智慧與健康兼備的永續建築新典範。
被譽為台灣建築界推動永續發展的重要里程碑，全球不動產與會展市場早將「綠建築」視為品牌與投資的重要指標，不僅有效降低營運成本，更能帶來國際級「綠色溢價」，顯示永續建築已是產業升級的關鍵要素。
永續建築成全球共識 台灣邁向綠色未來
您的建案跟上永續潮流了嗎？面對氣候變遷與淨零排放，建築產業扮演舉足輕重的角色，不論建材選用、施工管理到建築使用階段的能源效率，都與永續目標息息相關。
建案募集
1.低碳節能：智慧照明、高效空調、再生能源、低碳建材等。
2.智慧永續：運用智慧化管理系統來調節室內環境，或是導入數位孿生技術來降低能耗。
3.健康與環境共生：保留開放綠意環境，降低都市的熱島效應，考量水資源管理。
老屋延壽
屋齡20年以上建築報名，透過創新工法與永續材料應用，能讓老屋重獲新生，此舉不僅延續建築生命週期，減少拆除重建所帶來的高碳排放，實踐「延壽即減碳」的環保理念，開啟城市更新與永續發展的全新思維。
人物類獎
長年推動建築永續理念的建築師與產業從業人士參與，此獎在於表彰以專業、教育、設計或實踐行動推動永續價值的產業推手，肯定他們在社會與產業鏈中發揮的深遠影響。
徵件倒數進行中
2026第二屆台灣建築永續獎進入倒數階段，徵件持續至12月5日止，參賽類別包括住宅、商辦、廠辦及公有建築等多元項目，符合永續理念與設計精神者皆可報名。
台灣永續能源研究基金會攜手合作媒體亞洲建築專業網，以創新思維展現台灣建築的永續實力，讓綠色設計不再只是口號，而是每一棟建築的日常實踐。
徵件期間｜即日起至114/12/5
官網資訊｜https://twsaawards.org.tw/
洽詢專線｜02-2769-8968 #102 陳小姐
合作媒體(亞洲建築專業網)｜Line ID 97131059 蔡先生(+我報導)
