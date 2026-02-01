「2026第十二屆寵物尾牙」 免費獸醫師健診、闖關互動及豐富多元的寵物市集

臺北市動物保護處1月31日與中華寵物教育及認證協會合辦「2026第十二屆寵物尾牙」活動，在北市信義廣場熱鬧登場。（圖片來源／臺北市動物保護處）

臺北市動物保護處1月31日與中華寵物教育及認證協會合辦「2026第十二屆寵物尾牙」活動，在北市信義廣場熱鬧登場，現場以「認養不棄養，毛孩揪愛力」為主軸，提供免費獸醫師健診、闖關互動及豐富多元的寵物市集等活動。北市動保處也免費提供狂犬病疫苗注射服務，讓市民在過年前帶毛孩外出活動同時在新的一年為毛孩加菜。

動保處表示，臺北市已有22處狗狗專屬活動空間，並特別依飼主需求區分為「練功型」、「放電型」及「親子同樂型」三種類型。31日舉辦地點信義廣場狗活動區即屬於「親子同樂型」，周邊有熱鬧的信義商圈，及便利的捷運與周末假日友善狗狗公車可供飼主搭乘。另外，今年將在內湖區新增1處狗活動區，讓毛孩有更多戶外玩樂空間。

31月31日下午在信義廣場盛大舉辦「揪愛力紅毯走秀大賽」，共有20組飼主帶著毛孩報名參賽，參賽者在專業行為訓練師指導下，以「愛心」為主題進行造型走秀，並分為揪愛力金獎、銀獎、銅獎、時尚獎、拍檔獎與人氣王等六大獎項，透過活動傳遞尊重生命、正確飼養及外出禮儀等動物保護觀念。另外，由中華寵物教育及認證協會邀集多家的寵物食品或用品攤位組成寵物市集，讓民眾週末逛街為毛孩補年貨，同時可以幫助流浪動物，一舉兩得做公益。現場並聘請獸醫師提供免費施打狂犬病疫苗、寵物健檢等服務。

