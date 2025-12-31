2026第一唱！動力火車台中跨年熱力接棒 經典〈當〉萬人合唱震撼全場

動力火車演唱經典歌曲〈忠孝東路走九遍〉。翻攝三立新聞網SETN YouTube

「2026台中最強跨年夜」於水湳中央公園盛大舉行，搖滾天團「動力火車」在跨入2026年後率先起跑登台。他們接連帶來多首經典代表作，不僅展現極具穿透力的歌聲，更與現場觀眾熱烈互動，為新的一年揭開熱鬧序幕。

喜迎台中晴朗好天氣

動力火車一上場便帶來經典情歌〈除了愛你還能愛誰〉。成員尤秋興在演唱結束後，感性地向台下觀眾致謝，表示非常感謝大家長期以來對動力火車的支持，並熱情告白現場歌迷：「除了愛大家還能愛誰，就是愛你們就對了。」

隨後，兩人演唱傳唱度極高的〈忠孝東路走九遍〉。在表演過程中，他們不斷與觀眾揮手致意，並開心地提到，當天出發時還下著雨，但抵達台中後發現天氣非常晴朗。兩人直呼運氣非常好，能在舒適的天氣下與大家一起跨年，心情感到格外愉快。

經典神曲引發全場共鳴

在互動環節中，動力火車幽默地詢問現場的年輕觀眾是否聽過他們發行近30年的作品。他們提到，由於暑假期間電視頻道時常重播相關電視劇，讓這首歌曲在年輕族群中依然擁有高知名度。當兩人透露歌名只有一個字時，全場萬名觀眾整齊劃一地大喊出「當」。隨著音樂響起，現場隨即進入大規模合唱，場面十分震撼。

暖心祝福邁向2026年

在演出最後，動力火車演唱了近年的人氣單曲〈我很好騙〉。兩人透過動人的歌聲，誠摯地祝福現場及螢幕前的觀眾新年快樂、心想事成。他們精彩的演出不僅為台中跨年晚會延續高漲的情緒，也讓在場歌迷在經典歌聲中開啟了全新的2026年。



