即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

今（1）日是2026年的第一天，總統賴清德以「韌性之島，希望之光」為主題發表表元旦文告。面對今年度中央政府總預算案迄今尚未審議，賴總統在府內受訪時喊話，民主國家政治可以攻防，但國民的生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則，請立法院盡快將中央政府總預算排入議程審查，加速完成，讓政府能夠把該做的事情做好。





關於總預算案尚未通過一事，賴總統指出，今天是新年的第一天，也是沒有國家總預算通過的第一天，民主國家政治可以攻防，但國民的生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則。

廣告 廣告

他不諱言，確實依照制度，總預算沒有如期在去（2025）年底完成審議，政府仍要維持基本運作，但中央和地方許多「新興資本支出」 以及新增計畫，因為沒有預算，勢必會影響到許多攸關民生地方建設的重大施政工作。

賴清德舉例，年輕人的生育補助、婚育宅、上班族的TPASS，還有許多重要的地方建設，勢必都會受到衝擊，所以他要再次誠懇呼籲，政黨監督是責任，但國家權益和發展不應該是籌碼，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算，只要有助於加速審議、釐清疑義、行政團隊都願意完整說明、多向溝通，但也請立法院盡快將中央政府總預算排入議程審查，加速完成，讓政府能夠把該做的事情做好。







原文出處：快新聞／2026第一天！政府仍無總預算 賴清德：國家發展不應成政治籌碼

更多民視新聞報導

全文／新年元旦文告！賴總統曝四大國政目標 盼促朝野合作、速通過國防預算

元旦死亡車禍 淡水騎士遭撞身亡「機車破碎」肇事者逃逸

2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜嗨玩自拍

