■2026第一季操作重點 AI大升級

時序進入2025年歲末年終之際，在AI產業興起帶動下，即便面臨美國總統川普2.0對等關稅衝擊，台股在科技供應鏈展現堅強韌性，以及國安基金進場護盤穩定市場信心，自開年以來至12月15日收盤，加權指數共計上漲4831.84點，漲幅達21%，展望即將到來的2026年第一季，美台貿易最終談判的關稅稅率、AI泡沫化疑慮、新台幣匯率維持穩定、美國貨幣寬鬆政策能否持續及中日關係後續發展，將成為影響台股新一季發展動向的關鍵因素。

全球資金熱潮 AI主軸領軍

面對台股2026年開年首季的展望，玉山投顧總經理陳正偉認為，2026年將延續全球資金熱潮，產業仍將由AI主軸領軍，而美國總統川普的貿易政策、聯準會(Fed)降息與AI產業發展，在新的一年開端將持續發揮影響力，預期台股將呈現機會與風險並存的態勢。

而受到甲骨文(Oracle)與博通(Broadcom)日前先後公布財報，獲利表現不如預期影響，拖累美股四大指數於12月12日收盤全部收黑，其中科技股的那斯達克與費城半導體指數分別大跌398點與377點作收，更加深美國華爾街投資機構正面看待AI泡沫化的論點。

現階段三股力道支撐台股

富邦投顧董事長陳奕光於日前參加2026年投資趨勢論壇中表示，全球正步入「AI大通膨時代」，但並非指物價上漲的通膨，而是面對AI基礎建設時承受的成本膨脹。當前的AI不應視為泡沫，而是企業資本支出的結構性膨脹，後續這部分也將形成新的經濟循環模式。因此，2026年不僅是AI投資企業的財報檢驗年，全球經濟也將走向細水長流式的復甦起點，其中台股不僅不會受AI投資拖累，反而將成為新一波行情的主舞台。

陳奕光分析指出，現階段有三股力道共同支撐台股，首先是AI基礎建設持續擴張，包括GPU、ASIC、散熱、記憶體、伺服器組裝全面增溫；其次是台灣具備完整供應鏈，成為AI擴張趨勢下的直接受益者；第三是美聯準會降息後的資金效應，將推升科技與高息標的的估值。

台股第二季可能回檔整理

他預估台股第一季在高股息ETF換股與財報支持下將穩步墊高，第二季將因進入淡季及財報調整而進入回檔整理，第三季起，將在AI新一代產品量產與旺季需求帶動下，推升台股走向全年高點。

凱基證券日前亦針對2026年台股投資展望舉行記者會，凱基投顧董事長朱晏民針對近期於美股與台股發酵的AI泡沫化問題表示，相較於2000年網路泡沫時代，期間有近五年的多頭走勢，而本次AI自2023年啟動的行情至今僅約三年，顯示目前漲勢仍處在中段。況且目前產業擴張的關鍵在「供給」而非「需求」，在投資熱潮尚未見頂的情況下，預估2026年仍將維持多頭格局不變。台股全年走勢偏震盪上行，但面對第二季淡季將出現回檔走勢。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1321期，2025.12.18出刊。

圖片來源：Pixabay

