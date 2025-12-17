2026第一季操作重點 AI大升級

文 ‧ 張興華

時序進入2025年歲末年終之際，台股在AI產業興起帶動之下，即便面臨美國總統川普2.0對等關稅的衝擊，但台股在科技供應鏈展現堅強韌性與國安基金進場護盤穩定市場信心下，台股自開年以來至12月15日收盤，加權指數共計上漲4831.84點、漲幅達21%，展望即將到來的2026年第一季台股投資趨勢，美台貿易最終談判的關稅稅率、AI泡沫化疑慮、新台幣匯率維持穩定、美國貨幣寬鬆政策能否持續及中日關係後續發展，將成為影響台股新一季發展動向的關鍵因素。

全球資金熱潮 AI主軸領軍

面對台股於2026年開年首季的展望，玉山投顧總經理陳正偉認為，2026年將延續全球資金熱潮，產業仍將由AI主軸領軍，而美國總統川普的貿易政策、聯準會(Fed)降息與AI產業發展，在新的一年開端將持續發揮影響力，預期台股將呈現機會與風險並存的態勢。

而受到甲骨文(Oracle)與博通(Broadcom)日前先後公布財報，獲利表現不如預期，並拖累美股四大指數於12日收盤全部收黑，其中科技股的那斯達克與費城半導體指數均分別大跌398點與377點作收，更加深美國華爾街投資機構正面看待AI泡沫化的論點。

現階段有三股力道支撐台股

富邦投顧董事長陳奕光於日前參加2026年投資趨勢論壇中表示，全球正步入「AI大通膨時代」，但並非指物價上漲的通膨，而是面對AI基礎建設時承受的成本膨脹。而當前的AI不應視為泡沫，而是企業資本支出的結構性膨脹，後續這部分也將形成新的經濟循環模式。因此，2026年不僅是AI投資企業的財報檢驗年，全球經濟也將走向細水長流式的復甦起點，其中台股不僅不會受AI投資拖累，反而將成為新一波行情的主舞台。

陳奕光分析指出，現階段有三股力道共同支撐台股，首先是AI基礎建設持續擴張，包括GPU、ASIC、散熱、記憶體、伺服器組裝全面增溫；其次是台灣具備完整供應鏈，成為AI擴張趨勢下的直接受益者；第三是美聯準會降息後的資金效應，將推升科技與高息標的的估值。

他預估台股第一季在高股息ETF換股與財報支持下將穩步墊高，第二季將因進入淡季及財報調整而進入回檔整理；於第三季起，將在AI新一代產品量產與旺季需求帶動下，推升台股走向全年高點。

台股第二季可能回檔整理

凱基證券日前亦針對2026年台股投資展望舉行記者會，凱基投顧董事長朱晏民針對近期於美股與台股發酵的AI泡沫化問題表示，相較於2000年的網路泡沫時代，期間有近5年的多頭走勢，而本次AI自2023年啟動的行情至今僅約3年，顯示目前漲勢仍處在中段。況且目前產業擴張的關鍵在「供給」而非「需求」，在投資熱潮尚未見頂的情況下，預估2026年仍將維持多頭格局不變。台股全年走勢偏震盪上行，但面對第二季淡季將出現回檔走勢。

朱晏民說，台股新一年的觀察重點，台積電(2330)仍具指標作用，從台積電近2年來對台股指數漲幅貢獻達到7成實績，後續台股於新一年度裡，仍將扮演主導台股指數創新高的重要關鍵角色。

2026台股上看32000-34988點

理周投研部本期特匯整國內主要投顧與投信業近日來對台股2026年指數表現的預測，從華南永昌與玉山投顧最保守的32000點至統一投顧最高的34988點都有，而33000點與34000點成為最多的共識(如表)，與距本月15日台股收盤指數相差約6133點、漲幅約22%，對照台股今年以來的漲點與漲幅，明年指數達34000，應是有機會且可預見。

分析表中投顧投信高階主管看好台股明年的產業或個股，多半聚焦在AI產業供應鏈相關科技族群如GPU、ASIC、記憶體及伺服器ODM廠，及AI邊緣應用的AI眼鏡相關族群。個股部份，則是以台積電為首，以及相關的權值股如聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)及廣達(2382)，或是低基期傳產與中小型績優股，可望有補漲行情出現。

另攸關台灣2026年整體經濟前景的關鍵因素，台灣經濟研究院六所所長吳孟道說，在川普關稅2.0影響下，全球經濟受到嚴重打擊，加深貿易碎片化及全球貿易的不確定性，同時也阻礙經濟復甦步調，根據世界貿易組織(WTO)預估2025年全球貿易成長率為2.4%，預估至2026年將再降0.5%。

關稅與AI泡沫疑慮為潛在變數

面對台股2025年底不到10個交易日就要迎接2026年元月到來，在新的一年首月及影響台股首季盤勢走勢的重要關鍵因素，理周投研部分析，除了前述的AI泡沫疑慮外，尚有與美貿易談判最終結果即將完成，台灣的最終對等關稅率預期於年底前，或明年元月初就會明朗化，這部分勢必牽動台股供應鏈的國際市場競爭力與獲利率，亦直接左右相關科技族群的股價表現，若對美關稅最終確定15%且無疊加，對以出口為導向的產業，能與日本與韓國在同等關稅上競爭，仍具有市場競爭力，屆時台股估計將有一波慶祝行情。

但若對等關稅公布後不如市場預期，台股難免出現失望性賣壓，所幸目前國安基金仍未退場，屆時將持續在盤中發揮穩定市場信心的作用。而與關稅息息相關的新台幣匯率能否在對等關稅確定後，保持目前以31-31.5元區間兌一美元，也關乎台灣下一季的整體經濟發展。

中日關係發展影響亞股波動

而美國聯準會於12月宣布第3度降息一碼後，2026年首季是否維持量化寬鬆的貨幣政策，且持續降息，也關係到美股與台股的資金動能表現。最後一項便是東亞地區的中日關係走向，是否演化更激進對立或是有機會和緩，對台、日、中等亞洲資本市場短中期也有一定程度的影響，值得一併關注。

本期封面故事特別針對2026年台股第一季值得關注的族群股，如記憶體、矽光子(CPO)及智慧眼鏡，以及《ETF風雲榜》專欄等，有做詳實的報導與分析，值得投資人做為台股跨年首月投資佈局的參考依據。

