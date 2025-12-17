2026第一季操作重點 AI大升級
文 ‧ 張興華
時序進入2025年歲末年終之際，台股在AI產業興起帶動之下，即便面臨美國總統川普2.0對等關稅的衝擊，但台股在科技供應鏈展現堅強韌性與國安基金進場護盤穩定市場信心下，台股自開年以來至12月15日收盤，加權指數共計上漲4831.84點、漲幅達21%，展望即將到來的2026年第一季台股投資趨勢，美台貿易最終談判的關稅稅率、AI泡沫化疑慮、新台幣匯率維持穩定、美國貨幣寬鬆政策能否持續及中日關係後續發展，將成為影響台股新一季發展動向的關鍵因素。
全球資金熱潮 AI主軸領軍
面對台股於2026年開年首季的展望，玉山投顧總經理陳正偉認為，2026年將延續全球資金熱潮，產業仍將由AI主軸領軍，而美國總統川普的貿易政策、聯準會(Fed)降息與AI產業發展，在新的一年開端將持續發揮影響力，預期台股將呈現機會與風險並存的態勢。
而受到甲骨文(Oracle)與博通(Broadcom)日前先後公布財報，獲利表現不如預期，並拖累美股四大指數於12日收盤全部收黑，其中科技股的那斯達克與費城半導體指數均分別大跌398點與377點作收，更加深美國華爾街投資機構正面看待AI泡沫化的論點。
現階段有三股力道支撐台股
富邦投顧董事長陳奕光於日前參加2026年投資趨勢論壇中表示，全球正步入「AI大通膨時代」，但並非指物價上漲的通膨，而是面對AI基礎建設時承受的成本膨脹。而當前的AI不應視為泡沫，而是企業資本支出的結構性膨脹，後續這部分也將形成新的經濟循環模式。因此，2026年不僅是AI投資企業的財報檢驗年，全球經濟也將走向細水長流式的復甦起點，其中台股不僅不會受AI投資拖累，反而將成為新一波行情的主舞台。
陳奕光分析指出，現階段有三股力道共同支撐台股，首先是AI基礎建設持續擴張，包括GPU、ASIC、散熱、記憶體、伺服器組裝全面增溫；其次是台灣具備完整供應鏈，成為AI擴張趨勢下的直接受益者；第三是美聯準會降息後的資金效應，將推升科技與高息標的的估值。
他預估台股第一季在高股息ETF換股與財報支持下將穩步墊高，第二季將因進入淡季及財報調整而進入回檔整理；於第三季起，將在AI新一代產品量產與旺季需求帶動下，推升台股走向全年高點。
台股第二季可能回檔整理
凱基證券日前亦針對2026年台股投資展望舉行記者會，凱基投顧董事長朱晏民針對近期於美股與台股發酵的AI泡沫化問題表示，相較於2000年的網路泡沫時代，期間有近5年的多頭走勢，而本次AI自2023年啟動的行情至今僅約3年，顯示目前漲勢仍處在中段。況且目前產業擴張的關鍵在「供給」而非「需求」，在投資熱潮尚未見頂的情況下，預估2026年仍將維持多頭格局不變。台股全年走勢偏震盪上行，但面對第二季淡季將出現回檔走勢。
朱晏民說，台股新一年的觀察重點，台積電(2330)仍具指標作用，從台積電近2年來對台股指數漲幅貢獻達到7成實績，後續台股於新一年度裡，仍將扮演主導台股指數創新高的重要關鍵角色。
2026台股上看32000-34988點
理周投研部本期特匯整國內主要投顧與投信業近日來對台股2026年指數表現的預測，從華南永昌與玉山投顧最保守的32000點至統一投顧最高的34988點都有，而33000點與34000點成為最多的共識(如表)，與距本月15日台股收盤指數相差約6133點、漲幅約22%，對照台股今年以來的漲點與漲幅，明年指數達34000，應是有機會且可預見。
分析表中投顧投信高階主管看好台股明年的產業或個股，多半聚焦在AI產業供應鏈相關科技族群如GPU、ASIC、記憶體及伺服器ODM廠，及AI邊緣應用的AI眼鏡相關族群。個股部份，則是以台積電為首，以及相關的權值股如聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)及廣達(2382)，或是低基期傳產與中小型績優股，可望有補漲行情出現。
另攸關台灣2026年整體經濟前景的關鍵因素，台灣經濟研究院六所所長吳孟道說，在川普關稅2.0影響下，全球經濟受到嚴重打擊，加深貿易碎片化及全球貿易的不確定性，同時也阻礙經濟復甦步調，根據世界貿易組織(WTO)預估2025年全球貿易成長率為2.4%，預估至2026年將再降0.5%。
關稅與AI泡沫疑慮為潛在變數
面對台股2025年底不到10個交易日就要迎接2026年元月到來，在新的一年首月及影響台股首季盤勢走勢的重要關鍵因素，理周投研部分析，除了前述的AI泡沫疑慮外，尚有與美貿易談判最終結果即將完成，台灣的最終對等關稅率預期於年底前，或明年元月初就會明朗化，這部分勢必牽動台股供應鏈的國際市場競爭力與獲利率，亦直接左右相關科技族群的股價表現，若對美關稅最終確定15%且無疊加，對以出口為導向的產業，能與日本與韓國在同等關稅上競爭，仍具有市場競爭力，屆時台股估計將有一波慶祝行情。
但若對等關稅公布後不如市場預期，台股難免出現失望性賣壓，所幸目前國安基金仍未退場，屆時將持續在盤中發揮穩定市場信心的作用。而與關稅息息相關的新台幣匯率能否在對等關稅確定後，保持目前以31-31.5元區間兌一美元，也關乎台灣下一季的整體經濟發展。
中日關係發展影響亞股波動
而美國聯準會於12月宣布第3度降息一碼後，2026年首季是否維持量化寬鬆的貨幣政策，且持續降息，也關係到美股與台股的資金動能表現。最後一項便是東亞地區的中日關係走向，是否演化更激進對立或是有機會和緩，對台、日、中等亞洲資本市場短中期也有一定程度的影響，值得一併關注。
本期封面故事特別針對2026年台股第一季值得關注的族群股，如記憶體、矽光子(CPO)及智慧眼鏡，以及《ETF風雲榜》專欄等，有做詳實的報導與分析，值得投資人做為台股跨年首月投資佈局的參考依據。
※理財周刊1321期更多精采文章：
發行人語 > 多算力勝 少電力不勝
全球理財觀 > 電力准入權將成稀缺資產 DCF模型看台泥、台汽電與泓德能源
企業巡禮 > 結合AI科技與綠色能源 中租控股驅動成長契機
高資產一籃子黑馬股 > 多方倉新盛力獲利5.5元 空方倉神盾賺7元
理周戰情室 > 聚焦三率三升營收大增股 本周公布經濟數據將為美股後市走向定調
封面故事 > 2026第一季操作重點 AI大升級
公司Call Memo > 聯茂明年營收成長動能加速
ETF風雲榜 > 台股ETF進入主動型戰國時代
許江鎮博士解法說 > 受惠雲端高速運算需求 光寶科營運穩健向上
500萬投資實戰擂台 > 本周買進全台等5檔
飆股鑫天地 > 記憶體超級循環 營運動能持續強化
股博士袁中麟-要你股漲 > 長股操作策略─指揮碉堡中的交易大師史帝夫．柯恩(Steve Cohen)投資策略自我解析-2
選股早知道 > 尾牙行情買什麼？
AI機器人投資組合 > AI選股邏輯 金融股比重大幅調升
價投實踐家 > 《鐵路泡沫萬人塚 商業巨擘應運生》 大國爭霸 AI基建決勝千里
港股投資風享 > 南向資金逆向加倉 推動港股上行
財經趨勢透視鏡 > 全球利率新格局 債市面臨再定價
藝饗新視界 > 楊占：讓喜悅成為一種被看見的力量
解碼房市 > 50億元老宅延壽大餅 雙北市先吃?!
理善大家來 > 以愛為名 重新定義家的力量
理財我最大-寶山會客室 > 把健身房從「銷售戰場」救回來的人 Stanly用一套不推銷的商業模式 啟動健身產業的信任革命
其他人也在看
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 22
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 99
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156
NBA》尼克第四節猛烈攻勢逆轉馬刺 成功抱走NBA Cup冠軍與53萬美金獎金
NBA Cup（NBA盃）今天（17日）在賭城拉斯維加斯舉行，由聖安東尼奧馬刺對決紐約尼克，進行最終決賽。此役前三節尼克雖落後，但在第四節成功限制馬刺得分，再加上Jalen Brunson、OG Anunoby等主力火力支援，打出35比19的猛烈反擊。最終，尼克以124比113擊敗馬刺，成功奪下2025-26年NBA Cup冠軍金盃，每名球員也可獲得高達53萬美金（約台幣1600萬）的豐厚獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 8
台泥張安平：應減少進口水泥 否則將賠掉本土勞工生計
（中央社記者何秀玲台北2025年12月17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭(啟)明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 1
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 248
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 8
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 小時前 ・ 20
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 48
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 103
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 127
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 195
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
MLB/撿到大谷翔平全壘打！他拒6千萬報價 執意上平台拍賣
洛杉磯道奇球星大谷翔平在今年季後賽曾上演投打二刀流，6局10K外加單場三響砲，該役的第三轟落入觀眾席被一名35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores）撿到，而這顆紀錄球，如今將透過拍賣公司進行公開競標，據悉，他曾婉拒高達200萬美元（約新台幣6296萬元）的私下收購報價。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 被封「美貌權威」太合理！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 8 小時前 ・ 10
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 138
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 7 小時前 ・ 11