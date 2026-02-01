2026第一屆飲料爐主！王偊菁猛虧北市議員洪健益

〔記者林南谷／台北報導〕到底哪位台北市議員中了今彩539頭獎？名嘴王瑞德上個月30日在臉書發文，曝光有台北市議員請他喝珍珠奶茶，因為中了今彩539頭獎，引發外界好奇究竟是誰中獎？被點名的綠營市議員洪健益昨(1)日自清「不是我」，並還原當天錄製節目談話始末，還引來節目主持人跟進發聲。

洪健益當天受邀到三立新聞台談話性節目《前進新台灣》錄影，主持人王偊菁在臉書發文替他澄清說：「謝謝洪健益超大方，他真的是用通告費在小妹節目請飲料，開玩笑說他中了800萬，但我認真的說是800塊吧！」

廣告 廣告

王偊菁真心不相信洪健益中了800萬，她爆料稱：「重點是如果有，連800元也會被我們挖出來請飲料。」最後又補一槍說：「這則新聞一出來，洪建益應該會變各節目爐主，但我們依舊歡迎所有的來賓來本節目當爐主，祝福大家都當大富翁。」

而洪健益澄清當天上該節目錄影，原本說2個小時的時間，節目單位因為來賓多、經費考量，臨時要縮短成1個半小時；他表示，「不用錢我也上。」不料一到現場發現都是熟識、資深的前輩記者，才說當天通告費要請大家喝飲料，因此由製作單位代訂了飲料。

洪健益說，後來王偊菁問「為什麼要請喝飲料」？他隨口回答說「中樂透彩」，另一位來賓問「中什麼」？他就答「今彩539」；該來賓隨即接話說，那中了800萬元，扣稅後還能領640萬元。

洪健益覺得，就是一場玩笑話，何況他平時也不怎麼買彩券，可能王瑞德當時專注在其他事，沒注意到才引起誤會，不過，他笑稱：「賺了一天新聞。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

攻頂101還沒完！霍諾德曬「幕後視角」送上台北世界級場面

請喝飲料被說成中頭彩 洪健益自清「不是我」還原始末

晚安小雞出獄時間曝！手寫信自爆「涉2案被通緝」返台恐被拘捕

