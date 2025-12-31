2026第一道曙光去哪看？氣象專家曝「2地區」

生活中心／楊佩怡報導

今（2025）年已經進入倒數計時，許多民眾今（31日）晚都可能外出參加跨年活動，甚至是上山迎接2026年第一道曙光，因此天氣狀況備受關注。氣象專家林得恩便發文提醒，有沒有機會看到新年第一道曙光，2026年1月1日當天天氣的走向就將成為曙光能見度的重要關鍵。林得恩表示，元旦清晨受到東北季風影響，能較大機率看見曙光的是「這2地區」。





2026年第一道曙光該去哪看？氣象專家曝「能見度關鍵」：2地區機會大

林得恩分析指出，中南部地區看到2026年第一道曙光的機率最大。（圖／翻攝自臉書@林老師氣象站）氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」中發文表示，迎接2026年的第1道曙光，對許多人而言，曙光不只是日出的瞬間，更是象徵著新一年的開端與期待。但有沒有機會看到，明（1月1日）當天天氣的走向就將成為曙光能見度的重要關鍵。林得恩根據歐洲ECMWF及美國AIGFS數值模式模擬結果顯示，元旦（1月1日）清晨，受到的天氣系統是東北季風增強，台灣北部與東北部地區不但氣溫轉為涼冷，環境水氣也同步增加。

2026年第一道曙光該去哪看？氣象專家曝「能見度關鍵」：2地區機會大

氣象署提醒受東北季風影響，今（31）日跨年夜天氣偏涼。（圖／翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）

因此，依據天氣預測，林得恩分析新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區也都有局部短暫雨的不穩定天氣現象，要想看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。另一方面，由於東部外海雲量偏多，雲層容易堆積，也會直接壓縮到元旦曙光露臉的空間；相較之下，中南部地區多為多雲時晴天氣，若雲層破口出現，短暫見到曙光的機會最大。

2026年第一道曙光該去哪看？氣象專家曝「能見度關鍵」：2地區機會大

氣象署指出，元旦過後恐有一波強烈大陸冷氣團南下，2日、3日天氣最冷。（圖／翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）

另外，中央氣象署也指出，今（31）日受東北季風影響，北部及東北部天氣較濕涼，因此若要外出參加活動，應攜帶雨具備用。其他各地天氣雖更穩定一些，但入夜之後，夜間都會有涼意；且沿海及空曠地區風更大，所以各地朋友參加跨年活動，都要記得準備防風跟保暖衣物。

氣象署預估元旦開始將有新一波強烈的大陸冷氣團逐漸南下，1月2日、3日可能就是天氣最冷的時候，提醒大家預先做好保暖防寒措施。除了冷高壓南進台灣，她也提到由於東北季風吹拂，迎風面的北部、東部雲量較多，尤其北台灣可能容易下雨。





原文出處：2026年第一道曙光該去哪看？氣象專家曝「能見度關鍵」：2地區機會大

