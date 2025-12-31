2026第一道曙光在花蓮！ 天文館精算全台日出時刻表大公開

元旦除了賞日出，還有機會看到日暈、幻日等奇景。（台北天文館提供）

隨2026年即將到來，許多民眾已規劃好新年追曙光計畫。台北天文館根據「2026年元旦曙光地圖」精算結果，2026年全國第一道「民用曙光」將於1月1日清晨6時3分46秒出現於海拔3,443公尺的花蓮縣柏南山，而全國最早日出也將於6時28分在柏南山現身，館方建議，民眾可利用線上互動程式掌握精確時刻，為新年第一天留下美好回憶。

根據天文館資料，地理位置偏東南且具備高度優勢的柏南山，是全台最早迎接日出的地點。然而柏南山抵達不易，天文館也提供了交通較便利的建議地點：

全台最高峰（非平地）：花蓮縣柏南山（日出6:28）。

本島平地最快：屏東縣鵝鑾鼻燈塔（日出6:34）。

離島最快：台東縣蘭嶼（日出6:29）。

台北天文館整理2026年元旦曙光及日出時間。（翻攝自台北天文館網頁）

廣告 廣告

天文館指出，一般民眾口中的「追曙光」多指「民用曙光」，此時太陽中心位於地平線下6度，天空亮度已足以看清景物。若有天文觀測或攝影需求，則可參考「天文曙光」，即太陽位於地平線下18度，此時肉眼可見最暗星開始消失，時間通常比民用曙光早約1小時。

在台灣，元旦日出方位約在115度的東南東方，地形越高、越往東南方，越能早一步直擊日出驚喜。台北天文館特別叮嚀，元旦清晨高山氣候嚴苛，不僅氣溫低且風勢強勁，雲霧變化極快。欲前往高山的民眾需妥善規畫行程並注意保暖安全；選擇平地或海岸區的民眾，則建議提早到場，若天氣狀況良好，還有機會看見大氣折射產生的霞光與雲海。

想知道特定縣市的準確日出時刻可以點選台北天文館製作的「2026年元旦曙光地圖」互動程式，點選地圖位置即可查詢該地專屬的曙光時間。





更多《鏡新聞》報導

強烈冷氣團元旦襲台 中台灣血庫跌破安全值「急缺A、O型血」

林沛祥發長文拒審國防預算 「愛國背景圖」遭抓包國旗畫錯了

天文史突破！中研院參與跨國計畫 揭密銀河系最大黑洞