2026第一道曙光在蘭嶼、本島第一道在恆春！跨年全台日落、日出時間一次看

2025年進入尾聲，下週就將迎來2026，不少民眾會在跨年後接著前往各地，迎接2026年第一道曙光，根據氣象署最新資料顯示，今年本島最晚日落時間為傍晚5時25分，地點在台南七股海堤；而2026年第一道曙光則在台東蘭嶼，預計6時33分日出，本島平地最早日出則是6時35分，地點為屏東恆春龍坑生態保護區。

根據氣象署提供的2025年12月31日年終西部景點日沒時刻表，今年本島平地最晚的日落為傍晚5時25分，地點位於台南市台江國家公園西側的七股海堤。至於明年第一道曙光，離島最早日出則在清晨6時33分的台東蘭嶼，本島平地最早則是清晨6點35分，在屏東恆春的龍坑生態保護區。

氣象署也指出其他可觀賞日出的景點，包括新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼，宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島，台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島，大舞濱海公園可見日出於蘭嶼。

氣象署表示，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻通常會稍有提早、日落則會稍晚。

氣象署也提到，日出前或日落後，太陽在地平線下的部分時間，天空常會呈現迷人的曙光與暮光，這時地球的高層大氣依然為太陽光所照射，高層大氣將部分的陽光反射至地面，使得地面的觀察者所見的天空或周遭環境並未完全黑暗，此稱為曙暮光（Twilight）。

