2026第一道曙光 北市天文館：在花蓮柏南山

（中央社記者陳昱婷台北31日電）迎接2026年，台北市立天文館精算，元旦第一道曙光將於明天上午6時3分46秒出現在海拔逾3000公尺的花蓮縣柏南山；平地最早地點則是上午6時11分的鵝鑾鼻燈塔。

台北市立天文科學教育館透過新聞稿表示，2026年元旦曙光地圖網站已上線，民眾只要點選地點就能掌握該處的曙光與日出時間，迎接嶄新一年。

天文館表示，明年第一道曙光會在上午6時3分46秒出現於花蓮縣柏南山，接著迎來全國最早日出。不過此處海拔超過3000公尺，抵達不易，位於平地的鵝鑾鼻燈塔會是另一個最佳選擇，可以在上午6時11分見到曙光、上午6時34分日出。

天文館說明，明天日出方位約在東南東方，所以越往東、越往南就會越早看到日出，海拔越高，日出時間也越早，不過山區因為地形與林相相對複雜，要在日出方位的地平線無遮蔽情形下，才會在預測時刻直擊日出。

天文館提醒，高山地區在清晨時刻氣溫低、風勢強且雲霧變化快速，追曙光前請妥善規劃行程並注意安全；平地與海岸地區也建議提早到場、留意即時天氣預報。（編輯：李淑華）1141231