2026第一道曙光！將落在花蓮柏南山 天文館揭各地日出時間

迎接第一道曙光是許多人迎接新年的重要活動，臺北市立天文科學教育館分享，民眾可依據曙光地圖規劃行程。（示意圖，翻攝自photo-ac）

迎接第一道曙光是許多人跨年的重要活動，臺北市立天文科學教育館指出，因台灣地形狹長、地勢差異大，不同地點觀賞曙光與日出的時間略有差異，高山、離島及東部地區最為明顯。若想抓住新年第一縷光線，民眾可依據精確的曙光地圖與日出時間規劃行程，並留意氣象與安全。

台灣最早日出地點 花蓮柏南山

根據台北天文館曙光地圖推算，台灣本島最早可見民用曙光的地點為花蓮縣柏南山（海拔3,443公尺），時間為上午6時3分51秒；最早日出同樣出現在柏南山，時間為6時28分29秒。雖然柏南山海拔不及玉山（3,952公尺），但其偏東偏南的地理位置，使其成為元旦當日臺灣最先迎接日出的地點。若在平地觀賞，最早日出地點為屏東鵝鑾鼻燈塔（6時34分24秒），離島則是蘭嶼（6時29分22秒）。

互動地圖助民眾精準掌握曙光

台北天文館特別製作「2026年元旦曙光地圖」，民眾可在互動地圖上點擊想觀賞的地點，即可查詢當地元旦曙光與日出時間。專家建議，元旦清晨賞日出時應選擇地平線開闊且無遮蔽的地點，並留意高山低溫、強風及雲霧變化；平地與海岸雖較易抵達，仍建議提早到場，並關注即時天氣預報，以免影響觀賞效果。

氣象條件影響曙光能見度

氣象專家林得恩在粉絲專頁「林老師氣象站」指出，元旦清晨受到東北季風增強影響，北部與東北部氣溫轉涼且水氣增加，新竹以北、花蓮以北及恆春半島都有局部短暫雨；東部外海雲量偏多，要想看到元旦曙光的機會應該是全臺最小的。相較之下，中南部多為多雲轉晴，若雲層出現破口，民眾有較大機會觀賞到曙光。

天文館也提醒，賞曙光活動前應妥善規劃路線與裝備，攜帶保暖衣物與手電筒，高山地區尤其需注意安全。掌握互動地圖及天氣資訊，可讓民眾順利迎接2026年第一道光，開啟嶄新的一年。

