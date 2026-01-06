2026第一針 「展昭」何家勁手遭粗針「穿刺遊走」驚悚畫面曝光

從影逾40年，何家勁的人生角色一定是「展昭」，當年紅極一時，甚至還為他製做了蠟像。（何家勁微博）

港星何家勁30多年前曾來台發展，拍過多部電視劇，其中在金超群版的《包青天》中飾演「御貓展昭」紅極一時。現已淡出演藝圈的他在廣東省惠州從商，但仍不時會在社群平台分享近況影片；日前他貼出一段在診所扎針治療的影片，昔日總以「大俠」「硬漢」形象活躍幕前的他，被扎針時也不禁痛到唉唉慘叫。

何家勁雖已65歲，但體能狀態保持得相當好，演慣大俠的他，在扎針治療時也不近痛到臉色大變。（何家勁微博）

影片中何家勁稱此針是「（2026）新年第一針」，一位穿著白袍的醫師先以普通針筒針頭為何家勁注射，然後取出另一支更粗的針頭，從何家勁的手臂穿刺進去，還在皮下往上方遊走，最後迅速抽出；過程中何家勁不禁痠痛到慘叫，但治療完成後他也直呼「酸爽！」看來雖然受點折磨，但是治療的效果令他頗為滿意。

何家勁在淡出演藝圈後，將事業重心全面轉向健康食品領域，其一手創立的「勁家莊」至今已穩健運營十五載。他深入一線參與產品研發，保持清晨六點起床、親自試吃新品的嚴謹作息。

退出娛樂圈的何家勁從事保健食品行業，把個人品牌「勁家莊」經營得有聲有色。（何家勁微博）

曾經與立委高金素梅因戲生情，甚至一度論及婚嫁的何家勁，與高金素梅分手後，也曾與港星李婉華相戀，後來也是分手收場；曾有一說何家勁在多年後表示仍深愛高金素梅，更爆料雙方有個承諾：「如果60歲時彼此還沒嫁娶，就在一起共度餘生。」時至今日高金素梅雖傳過緋聞，然而法律上仍是單身，何家勁卻在2024年公開承認已婚並育有一女，2025年底更被捕捉到與女兒賞雪的溫馨畫面，盡顯鐵漢柔情。

