2026答案揭曉！高嘉瑜：在內湖南港重新出發

▲高嘉瑜表示2026在內湖南港重新出發，意指將參選議員。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜在大全聯購買栗子地瓜，打開發現全都是爛的，且一連打了5通電話都沒辦法聯繫客服，憤而在社群平台砲轟大全聯引發民眾迴響。對此高嘉瑜今（5）日帶著地瓜要到大全聯退貨並受訪，被解讀是否與2026參選有關，對此高嘉瑜表示這只是小市民的日常，也提及過去就稱2026不會缺席，提及內湖南港是一直以來服務的地方，「會在內湖南港重新出發！」

對於高嘉瑜大全聯買到爛地瓜發文PO網引發熱烈迴響，今日其帶著地瓜退貨並受訪，媒體問及是否為參選2026起手式，高嘉瑜回應，這只是小市民的日常，包括過去車庫娛樂爭議等，這都是日常會發生的，需要有人幫忙關心，自己也一直很關心民生議題，台灣物價相對比較高，小市民在通膨年代生活辛苦。

高嘉瑜也重申，自己過去就說2026不缺席，內湖南港是一直以來服務的地方，「會在內湖南港重新出發」，很多民眾也希望她在這裡重新出發，如何重頭站起來，最踏實、最基本的出發點就是保持初心，做好自己該做的事情。

高嘉瑜也說明，過去民進黨議員4席全上，現在是3席，因此希望大家能夠爭取選民認同，一起擴大基本盤與支持者，這也是內湖南港支持者的期待。

