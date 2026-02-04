2026米蘭冬奧將登場 李宇翔等10人代表參賽 中華隊何時出賽、轉播平台一次看

2026年米蘭冬季奧運將於2月6日正式揭幕，這是冬奧睽違20年再度回到義大利舉行。本屆賽事首度採「雙城主辦」模式，由米蘭與科爾蒂納丹佩佐共同承辦，並規畫於義大利維羅納古羅馬競技場舉行閉幕典禮。本屆冬奧我國代表團共有10位選手參加，取得7種競賽項目共9席參賽資格，本報為您整理參賽名單以及賽事時程，民眾過年在家可以一起為中華隊加油。

冬奧開幕典禮將於2月6日（台灣時間2月7日凌晨3時）在米蘭聖西羅奧林匹克體育場（San Siro Stadium）登場，本屆共設有116個競賽項目，預計吸引約2900至3500名運動員參賽，角逐195面獎牌。

本屆冬季奧運競賽項目中，我國取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及單人雪車、雙人雪車、空架雪車等7種項目共9席參賽資格，突破上屆紀錄。其中，花式滑冰是睽違多年再次獲得參賽資格，女子雪車則是我國首度獲得參賽資格項目。

我國代表團名單也出爐，這次派出10名選手出征，也創下自1988年卡加利冬奧以來最大規模。運動部也比照夏季奧運規格，啟動2026米蘭冬奧培訓計畫，從經費、訓練到醫療後勤全面到位，從優補助選手訓練，減輕經濟壓力。

冬奧中華隊選手名單一次看

運動項目 運動種類 選手 滑冰 花式滑冰（男子） 李宇翔 大道競速滑冰（女子） 陳映竹 滑雪 阿爾卑斯式滑雪（男子） 張天將 阿爾卑斯式滑雪（女子） 李玟儀 越野滑雪（男子） 李杰翰 越野滑雪（女子） 余睿 雪車 雪車（女子單人） 駕駛手林欣蓉 雪車（女子雙人） 駕駛手林欣蓉

推車手梁宥婕

推車手林頌恩 雪車（空架雪車） 彭林煒

賽事時程

至於中華隊選手們何時出賽，以下根據愛爾達節目表整理中華隊出賽時程，不過最終出賽時間仍以實際播出為準。

轉播平台

電視轉播方面，愛爾達體育台預計提供全程直播，公視與華視也將轉播開、閉幕及中華隊重點賽事。網路平台如Hami Video與ELTA.tv也規劃冬奧專區，方便民眾即時掌握賽況，為選手加油。