2026米蘭冬奧開幕式登場 李宇翔、林欣蓉任我掌旗官

五彩斑斕的燈光照亮米蘭夜空，2026冬奧開幕式在聖西羅球場壯闊登場。表演活動以「人類與自然平衡」為主題，透過地面的巨型LED與懸浮投影，將球場幻化成晶瑩剔透的阿爾卑斯山脈。

流行樂壇天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）受邀擔任重量級表演嘉賓，在滿場8萬名觀眾見證下，高唱經典名曲。現場更結合傳統義大利歌劇，展現地主國深厚的文化底蘊，宣告為期17天的冰雪盛宴正式展開。

台灣代表團由雪車選手林欣蓉，與花式滑冰國手李宇翔共同擔任掌旗官。

18歲的小將李宇翔，不僅是台灣睽違28年再度闖進冬奧花滑賽場的黑馬，首次參賽就接下掌旗重任，讓他備感榮耀；人在雪車賽區的林欣蓉，也以連線方式同步參與，克服連日大雪的考驗，要在五環殿堂發揮最佳實踐。

冬奧花式滑冰國手李宇翔表示，「我覺得非常的特別，畢竟我自己也沒有想過，我第一次來比奧運，就可以擔任掌旗官這個工作。」

冬奧女子雪車國手林欣蓉說：「2022因為一些因素沒有辦法參加，這次很開心能夠站在那麼大的舞台，也是我的第二次奧運。」

隨著賽事揭幕，各國好手也進駐充滿永續思維的選手村。米蘭賽區利用舊有的鐵路場改建，除了環境寬敞，還有專屬的放鬆區供選手紓壓。

李宇翔這次也帶著阿嬤送的「機長熊熊」當吉祥物，陪伴他在夢幻的奧運殿堂中克服緊張；競速滑冰女將陳映竹也分享，村內的「投擲遊戲」與沙發放鬆區，是各國選手最愛的交流勝地。

李宇翔說道，「這隻熊熊是我很小的時候就有的，我阿嬤某一次送給我的生日禮物，這隻跟著我非常久，它也跟我一直環遊世界。」

冬奧競速滑冰國手陳映竹提到，「剛剛我還看到有人在那邊拿一個杯子，就開始在那邊玩投擲的遊戲，然後還有旁邊那個叫做放鬆區吧，裡面的音樂、擺設其實都讓大家滿放鬆的。」

為了向參賽各國貴賓致意，義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）在米蘭王宮舉行盛大的午宴，包含英國王室安妮公主、美國副總統范斯、聯合國秘書長古特瑞斯在內，全球政要齊聚一堂。雖然場外仍有部分示威聲浪，但總統馬塔雷拉強調，奧運是和平與團結的象徵。隨後各國元首也全數移師球場，與運動員共同見證聖火點燃的感人時刻。

