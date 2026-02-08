2026米蘭-柯蒂納冬奧 史上首次雙火炬

今年冬季奧運在當地6號晚上舉行盛大開幕式，這是有史以來地理位置最分散的冬季奧運會，開幕式史無前例地在四個場地舉行，聖火在米蘭和柯蒂納分別點燃，是奧運史上首次雙聖火。聖火台以太陽為意象，從文藝復興時期著名的「達文西繩結」汲取靈感，盤根錯節的結構，象徵自然與人文的融合。台灣代表團本屆取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、單人雪車、雙人雪車、空架雪車等7種競賽項目、9席參賽資格，共10位選手，名額為繼1988年冬季奧運後最多，創38年來最大團。

從晚上6點到午夜，米蘭和平拱門下的奧運聖火台，每小時都有一段小型燈光秀。

廣告 廣告

民眾 ：「身為義大利人，真的讓我感到非常自豪，能夠看到藝術作品，以這種現代方式展出，將達文西的精神延續到今日。」

由航空鋁材製成，透過 244 個關節點和 1400 多個機械零件組成，可以開啟和關閉，這座聖火台以太陽為意象，從文藝復興時期著名的「達文西繩結」汲取靈感，盤根錯節的結構，象徵自然與人文的融合。這是奧運史上首次有兩座聖火台，另一座位於柯蒂納的迪博納廣場。

民眾 ：「不把它放在體育場內，而是放在人流密集的地方，這真是個好主意，因為不是每個人都能去體育場，這樣一來 無論是遊客還是義大利人，都能看到它。」

冬奧開幕式也史無前例地在4個場地同時舉行。

美聯社記者 ：「由於這是史上地理位置，最分散的奧運會，開幕式也將分散在各地舉行，除了(米蘭和)柯蒂納之外，還有菲耶梅山谷的普雷達佐，以及山地賽區的利維尼奧。」

本屆冬奧場地橫跨義大利北部，超過22,000平方公里 的廣大區域，將有來自93個國家的3,500多名運動員參賽，延續在義大利北部多場館舉辦的形式，閉幕式預定2月22號在維洛納舉行。

更多 大愛新聞 報導：

西西里島崩塌 岩層鬆動告急

義大利西西里島山崩 三區宣布緊急狀態

