2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運今日開幕 我國代表團由花式滑冰李宇翔及女子雪車林欣蓉選手掌旗

本屆米蘭冬季奧運我國由花式滑冰選手李宇翔（於米蘭賽區）及女子雪車選手林欣蓉（於科爾蒂納賽區）共同擔任掌旗官，代表我國代表團進場。（圖片來源／運動部提供）

2026年第25屆米蘭－科爾蒂納冬季奧林匹克運動會開幕典禮，臺灣時間今(7)日凌晨登場。本屆冬奧賽事分成四個賽區進行，分別為米蘭（Milano）、科爾蒂納（Cortina）、瓦爾泰利納（Valtellina）及瓦爾迪菲耶梅（Val di Fiemme），並同步於各賽區進行開幕典禮。我國由花式滑冰選手李宇翔（於米蘭賽區）及女子雪車選手林欣蓉（於科爾蒂納賽區）共同擔任掌旗官，代表我國代表團進場。我國代表團依字母T排序（大會序位第81順位）進場。

我國代表團共有8席正式參賽資格，共計9位選手，包括：雪車選手林欣蓉、林頌恩、梁宥婕（候補）、花式滑冰選手李宇翔、競速滑冰選手陳映竹、阿爾卑斯式滑雪選手李玟儀及張天將、越野滑雪選手余睿、李杰翰。擔任掌旗官的李宇翔選手自小清晨練冰、十餘年如一日投入滑冰訓練，逐步站上國際舞台；林欣蓉選手則從雪橇轉戰雪車，在有限資源下征戰歐美賽場，寫下臺灣女子雪車首度取得冬奧參賽門票的歷史。

本屆冬奧賽事分成四個賽區進行，分別為米蘭（Milano）、科爾蒂納（Cortina）、瓦爾泰利納（Valtellina）及瓦爾迪菲耶梅（Val di Fiemme）。（圖片來源／運動部提供）

本屆冬奧以「冰雪共聚，傳承永續（Snow, Unity, Legacy）」為核心精神，首度採取多城市、多賽區共同舉辦的創新模式，展現城市、自然與運動共融的嶄新樣貌。本屆開幕典禮內容結合多地同步展演、多媒體科技與義大利文化意象，呈現具包容與多元特色的文化演出。我國選手也積極參與各項冬季運動賽事，展現冬奧特有的冰雪競技魅力。

運動部表示，冬季奧運不僅是頂尖競技的殿堂，更是國家運動實力、團隊精神與文化價值的展現。期盼我國選手在四大賽區舞臺上，秉持奧林匹克精神，勇敢挑戰自我、穩健發揮實力，也邀請國人一同關注賽事、為選手加油，凝聚全民支持的力量。運動部已將相關賽程公布於運動部網站(網址：https://www.sports.gov.tw/CL/6961)，對於關心及支持我國2026年冬季奧運選手的國人，可持續追蹤網站訊息了解最新賽況。

