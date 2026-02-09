2026粉底液買這些！HERMES愛馬仕、黛珂出神級新品，這瓶加入抹刀概念





2026粉底液買哪瓶？黛珂「禪」系列在日本賣到翻～愛馬仕HERMES也推出品牌首款粉底液！小資族也有好貨，由專業彩妝師游絲棋老師聯名打造的「抹刀粉底液」，直接把抹刀概念加入粉底也很強！

2026粉底推薦：愛馬仕Hermès Plein Air 光采霧感保養粉底

2026粉底推薦：愛馬仕Hermès Plein Air 光采霧感保養粉底，34色，33ml NT.4,900、粉底刷 NT.2,490、底妝調色盤及上妝筆 NT.8,000圖片來源：愛馬仕HERMES

愛馬仕也在2026年推出品牌首款粉底液！一次推出34款顏色，深、淺、濃、淡5種色階的冷色、暖色與中性色調，追求最貼近原生肌膚的自然感！乳液般柔滑的質地，能輕盈地融入肌膚創造柔霧光感，呈現自然均勻的透亮光采，加入玻尿酸、菸鹼醯胺、白桑果萃取，高達82%保養基底，日日使用膚質越加細緻，最特別的是推出精品及粉底刷與高奢品牌首見的底妝調色盤，刻印愛馬仕藏書章圖騰，為結合專業、工藝、美學設計與實用功能於一體的彩妝工具。

2026粉底推薦：黛珂 禪微霧光持久粉底液

2026粉底推薦：黛珂 禪微霧光持久粉底液，14色，SPF25 PA++，30ml NT.1,800圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

廣告 廣告

2026粉底推薦：黛珂 禪微霧光持久粉底液，14色，SPF25 PA++，30ml NT.1,800圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

在日本賣超好的粉底液，台灣也同步上市！黛珂「禪」系列粉底液去年推出光澤款，2026則是乾肌油肌都蜜糖的「半霧光」妝感，就像和式紙拉門的優雅半透光，強調輕薄又遮瑕，呈現原生感細緻膚質！最大優勢除了取自墨水靈感的高純度液態色料，使質地輕盈貼合肌膚，又抗暗沉、超強延展無粉感，添加櫻花萃取與神經醯胺保養成分，全新科技還能透氣鎖水抗潮濕，調節皮脂與保濕度，使底妝真正宛如第二層肌膚持久高舒適！推薦白皙肌選#C11、中間膚色選#N16。

2026粉底推薦：MEKO 原野肌密無痕抹刀粉底液

2026粉底推薦：MEKO 原野肌密無痕抹刀粉底液，30ml NT.589圖片來源：MEKO

游絲棋老師聯名推出的底妝系列，靈感來自「調色刮刀」！游絲棋老師說：「底妝應該像被雕琢，而不是被塗滿。」MEKO將刮刀的俐落手感結合底妝，打造 「抹刀式出料口」，讓粉底的取量與塗抹更精準、不沾手、不卡邊，將專業彩妝師的俐落精準直接放進每個人的化妝包！粉底妝感柔霧與光透並存的「絲霧柔焦肌」，中度遮瑕卻毫無厚重感，讓底妝像是自然存在於肌膚上的第二層空氣。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

2026情人節限定！蘭蔻、YSL、克蘭詩粉嫩美唇太會撩