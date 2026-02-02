2026粉絲見面會／文佳煐、金所願、岡旻、徐恩光…售票資訊懶人包
2026粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！演員文佳煐將於3月登台；還有金所願、岡旻、徐恩光…等，以下蒐集整理了2026年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！
徐恩光 2026 SEO EUNKWANG CONCERT〈My Page〉IN TAIPEI
● 演出日期：2026/02/27（六）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2026/01/17（六）12:00 KKTIX、全家 FamiPort
● 演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,400
岡旻 2026 KANGMIN FANMEETING〈璨綠時光〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/27（五）（時間未公布）
●演出地點：CLAPPER STUDIO
●售票時間：2026/01/21（三）12:00 FunOne Tickets
●售票網站：A區 NT$4,580／B區 NT$3,580／愛心席 NT$2,290（A區為坐席、B區為站席）
文佳煐 2026 MUN KA YOUNG FAN MEETING<Dreamy day> IN TAIPEI
● 演出日期：2026/03/01（日）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2026/01/17（六）12:00 KKTIX
● 售票網站：VIP區NT$5,280 / A區NT$4,280 / B區NT$3,280 / 身障區NT$1,640
金所願 2026 KIM SO WON FANMEETING〈韶情〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）13:00、18:30
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/18（日）12:00 遠大售票
●售票網站：NT$4,980 / NT$4,380 / 愛心席 NT$2,490（全區座席）
