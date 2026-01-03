2026精品紅繩手鍊推薦8選！卡地亞開運必備，寶格麗、LV兩萬內入手
「紅繩」從來不只是裝飾，它既是祝福的象徵，也是近年精品珠寶最聰明、最親近生活的一種語言。當高級珠寶不再只存在於重要場合，而是被重新設計成可日常佩戴的形式，紅繩手鍊便成為最理想的載體。一條線繩，承載的是品牌經典、文化寓意與個人心境。迎向2026 年，紅繩再次成為焦點，不只是因為「好運」或「好兆頭」，更是讓珠寶回到「陪伴」的本質。本篇，編輯精選了8款精品紅繩手鍊，從百年經典到當代設計，從情感象徵到風格態度，帶你一次掌握既戴得起、也戴得久的開運紅繩。
精品紅繩手鍊推薦1：Cartier
若要替紅繩手鍊找一個最具象徵性的起點，Cartier Trinity 幾乎無可取代。自1924年由 Louis Cartier 設計以來，三環交織的 Trinity 就不只是珠寶，而是一種關於關係的語言。白金、玫瑰金與黃金，分別指向友情、愛情與親情，沒有誰凌駕於誰之上，只有彼此成就。當這個經典符碼被轉化為紅繩手鍊時，反而更顯輕盈。佩戴時，三環隨著動作微微轉動，就像人生中的關係，無法被固定，卻始終緊密相連。紅色絲繩象徵生命力與情感溫度，而品牌提供超過25種顏色選擇，也讓這款手鍊不再只是一種答案，而是一種能隨人生階段轉換的陪伴。（價格 NTD 33,700）
精品紅繩手鍊推薦2：Bvlgari
Bvlgari 一向擅長把「名字」本身化為設計核心。Bvlgari Bvlgari 手環延續羅馬古幣的圓環輪廓，純銀雙品牌標誌圍繞中央紅色琺瑯，結構簡潔卻極具識別度。這不是情感導向的紅繩，而是一種態度型選擇。不談承諾，也不過度浪漫，而是明確、直接地宣示風格立場。可調式紅繩設計讓佩戴不分性別，也不挑手型，單戴俐落，疊戴有層次。對於想入手第一條精品紅繩的人來說，它是一個安全卻不無聊的選擇，既有品牌重量，也保有日常感。（價格 NTD 18,000）
精品紅繩手鍊推薦3：Chaumet
Chaumet 的 Liens 系列，向來不急著說愛，而是用「連結」本身去描繪關係。Liens Évidence 手環以18K玫瑰金與白金構成幾何交叉，中央鑲嵌7顆鑽石，像是一個被光點標記的交會瞬間。它不像戒指那樣宣告承諾，更像是一種彼此心照不宣的默契。紅色絲繩在這裡不是裝飾，而是情感的延伸。這是一款需要細看、慢慢感受的手鍊，越看越能體會設計中的克制與深意。（價格 NTD 60,000）
精品紅繩手鍊推薦4：Tiffany & Co.
Elsa Peretti 筆下的心形，從來不甜膩。Open Heart 系列以流暢、近乎雕塑的線條，重新詮釋這個「最被過度使用」的符號。18K黃金心形搭配紅色日本絲繩，比例輕巧、線條乾淨。它不強調誓言，也不需要解釋，你可以為愛、為自己，或為一段正在發生的關係而戴。單戴時溫柔，疊戴時有層次，是一款不會隨流行退場的經典之作，也因此特別適合作為送禮選擇。（價格店洽）
精品紅繩手鍊推薦5：Louis Vuitton
LV Bloom 是 Louis Vuitton 將品牌符碼轉化為日常配件的代表作。紅色小牛皮繩上點綴 LV Initials 與 Monogram 花卉，金色飾面在光線下低調閃爍，存在感恰到好處。它不走傳統珠寶的隆重路線，而是更像一件風格配件，適合白襯衫、牛仔褲，也能自然融入都會穿搭。可調式設計提升佩戴舒適度，加上相對親切的價格帶，讓它成為兩萬內即可入手的精品紅繩首選之一。（價格 NTD 13,100）
精品紅繩手鍊推薦6：Dior
Diorelita 手鍊以「飛馬」為主角，紅色棉質蠟繩搭配金色飾面金屬與閃耀水晶，帶著一點童話氣息，也保留 Dior 一貫的精緻比例。飛馬象徵自由、守護與勇氣，恰好呼應2026馬年的文化寓意。這款手鍊設計纖細，適合疊戴，讓紅繩不再只是「開運單品」，而成為造型中一個靈巧、帶故事性的細節。（價格 NTD 14,000）
精品紅繩手鍊推薦7：Fred
誕生於1966年的 Force 10，靈感來自航海繩索與鏈扣。紅色編織繩搭配精鋼扣環，風格中性、線條俐落，談的不是浪漫，而是行動與勇氣。它是一款可以天天戴的紅繩，不怕磨損，也不挑場合。更重要的是，Fred 長期投入公益，部份系列收益捐助 Special Olympics，讓佩戴這條紅繩的意義不只停留在個人層面，而是延伸為對世界的溫柔支持。（價格店洽）
精品紅繩手鍊推薦8：Qeelin
Qeelin 的 Wulu 系列，是東方文化中「福氣」的現代轉譯。葫蘆造型以18K玫瑰金打造，線條圓潤，鑲鑽點綴其間，搭配紅繩顯得溫潤優雅。它不是張揚的幸運符，而是一種貼身、長久的祝福，適合日常佩戴，也非常適合作為送禮選擇。Wulu 的魅力在於，它把文化寓意轉化為當代美感，安靜卻耐看。（價格 NTD 29,000）
Source: 各品牌
【延伸閱讀】
蓋白髮髮型推薦8款！40歲減齡髮型：短髮、中長髮、層次剪耐看不顯老
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 585
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 10
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 621
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 6
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 16 小時前 ・ 24
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 20 小時前 ・ 9
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 20 小時前 ・ 50
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 507
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 15 小時前 ・ 2
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 88
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展｜Mitsubishi XForce三車型、售價79.9萬起，品牌復興就靠你了！
主打小型休旅市場，鎖定年輕家庭與首購族群，以實用、耐用與高性價比作為核心訴求，全新跨界休旅XForce不僅是一款新車，更是Mitsubishi近年產品重整後的重要戰略節點。如今，在2026台北車展XForce也正式在台發表上市，對比先前所開出的樂享版79.9萬與酷享版84.9萬元預接單價，不僅原酷享版售價調降2萬元，還新增頂規84.2萬的狂享版車型，展現 Mitsubishi 想以親民門檻拉近與消費者距離的企圖，在競爭激烈的國產休旅市場中，向車迷傳達品牌「回歸SUV本質」的決心。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 7
紫南宮"馬上發財"錢母夯 元旦發放人龍綿延10公里
中部中心/張家維 南投報導南投竹山紫南宮的錢母，每年歲末年終跨年時，總吸引許多信徒排隊來領招財錢母，前5000名還加送一顆金雞蛋，今年依舊大排長龍，隊伍綿延10公里，至少有超過10萬信徒來排隊，今年的頭香狀元來自彰化縣秀水鄉的一名先生，他從12月19日就開始排隊，排了14天領錢母，為了替母親的身體祈福。紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)紫南宮廟方，出動空拍機，拍下了萬頭鑽動的熱鬧場面，人龍綿延不斷，排到前五千名的，除了錢母，還另外有這個！金雞蛋內附紙條，幸運兒能拿到金戒指等獎品，不過，主角當然還是錢母，廟方原本九點要發錢母，不過，為了避免民眾等太久，提前在8點半就發放，只要上午10點前排進隊伍，都能拿到銀色錢母紀念幣！紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)位在南投縣竹山，紫南宮，元旦發放馬年招財錢母，今年錢母以馬匹結合聚寶盆，寓意"馬上發財"，吸引大批信眾粉絲排隊領取！廟方考量到人潮的增加，與農家商量，將排隊地點擴展到廣闊的農地，使排隊的長度，增加2到3公里！南投竹山紫南宮主委莊秋安說明：「大概排隊將近十公里，十公里算起來大概超過十萬人。」紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)廟方祝福信眾，拿到錢母都能好運一整年，另外，春節大年初一，將不會發放錢母，不過廟區陸續有"捐血送錢母"，民眾響應捐血就能拿到，多做公益回饋社會。原文出處：紫南宮"馬上發財"錢母夯 元旦發放人龍綿延10公里 更多民視新聞報導紫南宮「馬上有錢」錢母亮相 黃金錢袋元寶滿溢紫南宮發「元旦錢母」 萬人領號碼牌男排隊13天搶頭香台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 5
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 128
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 96
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 14