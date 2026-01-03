2026精品紅繩手鍊推薦8選！卡地亞開運必備，寶格麗、LV兩萬內入手

「紅繩」從來不只是裝飾，它既是祝福的象徵，也是近年精品珠寶最聰明、最親近生活的一種語言。當高級珠寶不再只存在於重要場合，而是被重新設計成可日常佩戴的形式，紅繩手鍊便成為最理想的載體。一條線繩，承載的是品牌經典、文化寓意與個人心境。迎向2026 年，紅繩再次成為焦點，不只是因為「好運」或「好兆頭」，更是讓珠寶回到「陪伴」的本質。本篇，編輯精選了8款精品紅繩手鍊，從百年經典到當代設計，從情感象徵到風格態度，帶你一次掌握既戴得起、也戴得久的開運紅繩。

精品紅繩手鍊推薦1：Cartier

若要替紅繩手鍊找一個最具象徵性的起點，Cartier Trinity 幾乎無可取代

若要替紅繩手鍊找一個最具象徵性的起點，Cartier Trinity 幾乎無可取代。自1924年由 Louis Cartier 設計以來，三環交織的 Trinity 就不只是珠寶，而是一種關於關係的語言。白金、玫瑰金與黃金，分別指向友情、愛情與親情，沒有誰凌駕於誰之上，只有彼此成就。當這個經典符碼被轉化為紅繩手鍊時，反而更顯輕盈。佩戴時，三環隨著動作微微轉動，就像人生中的關係，無法被固定，卻始終緊密相連。紅色絲繩象徵生命力與情感溫度，而品牌提供超過25種顏色選擇，也讓這款手鍊不再只是一種答案，而是一種能隨人生階段轉換的陪伴。（價格 NTD 33,700）

精品紅繩手鍊推薦2：Bvlgari

Bvlgari 一向擅長把「名字」本身化為設計核心

Bvlgari 一向擅長把「名字」本身化為設計核心。Bvlgari Bvlgari 手環延續羅馬古幣的圓環輪廓，純銀雙品牌標誌圍繞中央紅色琺瑯，結構簡潔卻極具識別度。這不是情感導向的紅繩，而是一種態度型選擇。不談承諾，也不過度浪漫，而是明確、直接地宣示風格立場。可調式紅繩設計讓佩戴不分性別，也不挑手型，單戴俐落，疊戴有層次。對於想入手第一條精品紅繩的人來說，它是一個安全卻不無聊的選擇，既有品牌重量，也保有日常感。（價格 NTD 18,000）

精品紅繩手鍊推薦3：Chaumet

Chaumet 的 Liens 系列，向來不急著說愛，而是用「連結」本身去描繪關係

Chaumet 的 Liens 系列，向來不急著說愛，而是用「連結」本身去描繪關係。Liens Évidence 手環以18K玫瑰金與白金構成幾何交叉，中央鑲嵌7顆鑽石，像是一個被光點標記的交會瞬間。它不像戒指那樣宣告承諾，更像是一種彼此心照不宣的默契。紅色絲繩在這裡不是裝飾，而是情感的延伸。這是一款需要細看、慢慢感受的手鍊，越看越能體會設計中的克制與深意。（價格 NTD 60,000）

精品紅繩手鍊推薦4：Tiffany & Co.

Elsa Peretti 筆下的心形，從來不甜膩

Elsa Peretti 筆下的心形，從來不甜膩。Open Heart 系列以流暢、近乎雕塑的線條，重新詮釋這個「最被過度使用」的符號。18K黃金心形搭配紅色日本絲繩，比例輕巧、線條乾淨。它不強調誓言，也不需要解釋，你可以為愛、為自己，或為一段正在發生的關係而戴。單戴時溫柔，疊戴時有層次，是一款不會隨流行退場的經典之作，也因此特別適合作為送禮選擇。（價格店洽）

精品紅繩手鍊推薦5：Louis Vuitton

LV Bloom 是 Louis Vuitton 將品牌符碼轉化為日常配件的代表作

LV Bloom 是 Louis Vuitton 將品牌符碼轉化為日常配件的代表作。紅色小牛皮繩上點綴 LV Initials 與 Monogram 花卉，金色飾面在光線下低調閃爍，存在感恰到好處。它不走傳統珠寶的隆重路線，而是更像一件風格配件，適合白襯衫、牛仔褲，也能自然融入都會穿搭。可調式設計提升佩戴舒適度，加上相對親切的價格帶，讓它成為兩萬內即可入手的精品紅繩首選之一。（價格 NTD 13,100）

精品紅繩手鍊推薦6：Dior

Diorelita 手鍊以「飛馬」為主角

Diorelita 手鍊以「飛馬」為主角，紅色棉質蠟繩搭配金色飾面金屬與閃耀水晶，帶著一點童話氣息，也保留 Dior 一貫的精緻比例。飛馬象徵自由、守護與勇氣，恰好呼應2026馬年的文化寓意。這款手鍊設計纖細，適合疊戴，讓紅繩不再只是「開運單品」，而成為造型中一個靈巧、帶故事性的細節。（價格 NTD 14,000）

精品紅繩手鍊推薦7：Fred

誕生於1966年的 Force 10，靈感來自航海繩索與鏈扣

誕生於1966年的 Force 10，靈感來自航海繩索與鏈扣。紅色編織繩搭配精鋼扣環，風格中性、線條俐落，談的不是浪漫，而是行動與勇氣。它是一款可以天天戴的紅繩，不怕磨損，也不挑場合。更重要的是，Fred 長期投入公益，部份系列收益捐助 Special Olympics，讓佩戴這條紅繩的意義不只停留在個人層面，而是延伸為對世界的溫柔支持。（價格店洽）

精品紅繩手鍊推薦8：Qeelin

Qeelin 的 Wulu 系列，是東方文化中「福氣」的現代轉譯

Qeelin 的 Wulu 系列，是東方文化中「福氣」的現代轉譯。葫蘆造型以18K玫瑰金打造，線條圓潤，鑲鑽點綴其間，搭配紅繩顯得溫潤優雅。它不是張揚的幸運符，而是一種貼身、長久的祝福，適合日常佩戴，也非常適合作為送禮選擇。Wulu 的魅力在於，它把文化寓意轉化為當代美感，安靜卻耐看。（價格 NTD 29,000）

Source: 各品牌

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

