2026紅包行情總整理！1張表看懂父母、小孩怎麼包

生活中心／曾詠晞報導

隨著2026農曆馬年的到來，「紅包到底該包多少？」成為不少年輕人在社群平台上討論的熱門話題。根據最新行情整理，父母與公婆的紅包通常落在6000元至12000元以上，親友小孩則在600元至2000元之間。而對於預算有限的職場新鮮人而言，2000元或3600元也都是兼顧禮貌與心意的好選擇。以下是2026年最新的紅包行情、吉利紅包數字與紅包禁忌統整。





2026馬年「紅包行情表」！壓歲錢「變厚」神技、吉利數字、禁忌一次掌握

年節將至，到底該包多少給家人親戚是許多人的疑問，以下統整2026馬年紅包行情表，讓民眾輕鬆看懂。（圖／此為AI示意圖）

2026年紅包行情

1.父母、公婆：社會新鮮人建議從3600起跳，在往上則是6000、6600、10000、12000以上，上不封頂，但要記的依自己經濟實力評估。

2.祖父母：3600、6000、6600以上，建議維持或微增，避免失禮或是長輩擔心。

3.自己的小孩：包給自家小孩的紅包通常會隨年紀增長而有所調整。切記一點，如果家中有2位以上的孩子，建議包相同的金額，避免他們因金額差異產生失落感或爭吵。若是國小以下建議在600元～1200元間；國中1200元～2000元；高中以後可以增加至3600元或以上。

4.親友的小孩：若是雙方家庭中皆有小孩，建議家長們可以先討論包多少，避免小孩之間的互相比較。親戚晚輩多以600元、800元起跳；若是鄰居、同事、朋友小孩或剛出生的嬰兒會選擇包200元、600元讓孩子過年沾沾喜氣。

2026馬年「紅包行情表」！壓歲錢「變厚」神技、吉利數字、禁忌一次掌握

過年紅包最常出現2、6、8，依序象徵福祿雙喜、六六大順、發發發。（示意圖／民視新聞資料照）

紅包吉利數字

過年紅包最常出現雙數2、6、8，既喜氣又吉祥！2象徵「福祿雙喜」，6有「六六大順」的涵義，8則是「發」的諧音。以下都是常見的吉利金額：600、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600、8000、8800以及10000以上。

2026馬年「紅包行情表」！壓歲錢「變厚」神技、吉利數字、禁忌一次掌握

過年除了要注意紅包要包多少金額，其實還有一些紅包禁忌要小心。（圖／此為AI示意圖）

紅包禁忌

1.華人常說「好事成雙」，包紅包也應以雙數為主，如2、6等數字。但要注意千萬不能包4，因為4諧音接近「死」，非常不吉利，是紅包最忌諱的數字。另外，8雖然前面提到有「發」的諧音，但有些人會聯想到「掰」，有些長輩會在意，所以包紅包時可以盡量避免。

2.紅包袋要全新、乾淨、無摺痕，此外2026是馬年，切忌不要使用過期的生肖圖案。同時紅包袋口摺好即可，不要用膠水、膠帶封死，是為了讓新的一年財氣流通不被堵住。

3.新鈔入袋象徵一元復始、萬象更新，鈔票應保持平整、嚴禁對折，以防「祝福打折」的負面寓意。此外，為了提升年節喜慶感，可改用紅色百元鈔替換千元大鈔，不僅視覺上更顯吉利，也能增加紅包份量，展現十足誠意。

4.壓歲錢拿到後不要馬上花光，先壓在枕頭下至元宵節（農曆正月十五）後再使用，或是存入銀行，象徵祈求新的一年平安順利、心想事成。

紅包本質是傳遞喜氣與祝福，而非互相攀比的工具。2026年春節即將到來，各位應謹慎評估財務支出，在能力範圍內展現誠意。若是紅包金額有限，不妨透過「手寫賀詞卡」和「年節禮盒、實用小禮物」來彌補數字上的缺口，回歸「有心最重要」的出發點，讓大家都能在馬年過個溫馨且無負擔的好年。

