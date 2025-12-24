2026紅棕色唇膏推薦！編輯精選8款話題紅棕唇色，一抹上唇顯白又耐看

不論是日常上班、約會妝容，還是需要氣場的派對時刻，紅棕色總能讓臉色瞬間明亮，又保有恰到好處的存在感。身為紅棕色唇膏的愛好者，編輯精選 8 支專櫃必收唇彩，從「清透奶茶紅棕」到「深邃經典磚紅棕」每款都整理了色號、質地與風格分析，幫你快速找到最適合自己的那一支。

2025唇膏推薦：愛馬仕、香奈兒、YSL、迪奧、亞曼尼…一年的好唇色都在此！

紅棕色唇膏推薦1：香奈兒超炫耀持色唇萃 #182

香奈兒超炫耀持色唇萃主打「雙效唇彩拍檔」概念，雙頭包裝設計兼具現代感與實用性，一端是高飽和液態唇萃，另一端則是保濕持色精華，先上色、再鎖色，讓唇妝不只好看，還能維持一整天的舒適狀態！#182 是那種帶一點溫柔紅感但又不失成熟氣場的紅棕色，一抹上唇就能讓氣色瞬間明亮起來，不會太深沉、也不會太甜，是日常通勤跟約會妝都能輕鬆駕馭的完美平衡色。

紅棕色唇膏推薦2：迪奧巨星持色唇膏 #390

迪奧巨星持色唇膏 #390 帶有微微磚紅的深邃感，屬於那種一上唇就讓氣色立刻提升的經典紅棕色，不會過於濃重但又足夠有存在感，特別適合秋冬想要帥氣又有氣場的唇妝！膏體質地滑順、顯色飽滿，一筆就能完整遮蓋唇色；微光感讓唇部看起來有健康光澤，但不會油膩。

2025最該收的迪奧巨星持色唇膏！絕美細長外型、水滴型蕊心、鏡面極光讓人一眼心動

紅棕色唇膏推薦3：YSL 煙管唇膏 #1988

YSL 即將在明年 1 月上市的煙管唇膏簡直不要太燒！編輯最推帶有粉感調性紅棕色的 #1988 ，介於裸棕與暖棕之間，色調低調卻非常精緻，上唇後能讓整體氣色看起來乾淨柔和，不會過於濃重，薄擦時呈現溫柔知性的裸棕感，厚塗則多了一份成熟女人味，氣場立刻提升。質地滑順服貼、顯色均勻，搭配煙管唇膏一貫的絲絨妝感，讓紅棕色看起來更耐看，也更適合秋冬日常與正式場合交替使用！

紅棕色唇膏推薦4：PRADA 原生稜光水唇膏 #U020

PRADA 原生稜光水唇膏 #U020 是帶有溫柔奶茶感的紅棕色調，上唇後呈現自然透亮的水光妝效，不會過於濃重，卻能讓氣色明顯提升。質地水潤滑順、好推勻，唇部看起來飽滿有層次，同時維持輕盈不黏膩的舒適感，非常適合日常通勤或約會時使用。整體風格偏向低調卻有質感的紅棕路線，是一款怎麼擦都不容易出錯的氣質系唇色。

紅棕色唇膏推薦5：Armani 奢華柔紗訂製唇露 #260

繼小胖瓶後，Armani 在明年1月即將推出全新紅管「奢華柔紗訂製唇露」這款唇露上唇後約 3 秒，質地就會從水感轉化為細緻柔霧紗膜，呈現像薄紗覆唇般的輕盈妝效。色澤服貼、延展性高，除了可以自然的修飾唇色，還保留低調柔霧光感，其中 #260 上唇後迅速轉為冷調棕裸色，帶點可可般的深邃感。濃郁中揉合巧克力棕調，讓整體唇色看起來更俐落、有個性，是一抹就能撐起秋冬氣場的成熟系紅棕。

紅棕色唇膏推薦6：GUCCI 傾色雲霧唇釉 #308

這款傾色雲霧唇釉能從柔滑質地轉化為清爽粉感，上唇後逐漸定型，呈現不沾杯的柔霧啞光妝效。色彩飽和卻不顯厚重，妝感介於柔滑與輕盈之間，讓雙唇看起來細緻且富有霧感層次。配方在顯色與持妝表現之外，也兼顧唇部舒適度，長時間佩戴依然不易乾澀。其中 #308 是一款帶有暖調深度的紅棕色，成熟又耐看，超適合秋冬妝容或想要低調卻有氣場的唇妝選擇。

紅棕色唇膏推薦7：Dolce & Gabbana 摯愛柔霧慕斯唇釉 #405

以雲霧般輕柔的慕斯質地包覆雙唇，Dolce & Gabbana 這支摯愛柔霧慕斯唇釉上唇後呈現細緻柔霧妝效，觸感輕盈卻不顯乾澀。經典寶石紅調中揉合紅棕深度，色澤濃郁飽滿，能瞬間提升氣場，展現奢華而自信的義式紅唇魅力，是一抹就能撐起全場的高存在感唇色。

紅棕色唇膏推薦8：SUQQU晶采絲絨唇膏 #11

SUQQU 晶采絲絨唇膏 #11 上唇是溫柔系的紅棕色，色調輕盈不厚重，帶點暖暖的玫瑰棕調，搭配細緻的絲絨光澤，唇妝看起來很乾淨、很有質感。膏體滑順好畫，纖長筆型也很適合勾勒唇形，一筆就能均勻上色，顯色度和服貼度都很不錯！整體是低調卻耐看的成熟紅棕路線，不管日常上班或正式場合都很加分。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

