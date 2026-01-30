2026紅白藝能大賞／1/31小巨蛋錄影、播出時間、卡司亮點資訊不斷更新

實境節目《明星製作公司》播出曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田六人共同製作網路影片的幕後過程。今晚播出的第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元，讓明星們找來好友同樂，然而在歡樂畫面背後，製作現場其實承受不小壓力，這集的導演陳漢典在拍攝結束後的檢討會上坦言，這次錄影「說真的，錄完之後不是很開心」，直指整體流程過於倉促，現場一度兵荒馬亂，罕見公開談及拍攝過程中的混亂與不足。

鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言