2026紅白藝能大賞／1/31小巨蛋錄影、播出時間、卡司亮點、主持人資訊不斷更新

《2026超級巨星紅白藝能大賞》公布將於 1/31 錄影，2/6 除夕夜播出，今年的主持人由Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉第三度攜手合作主持，除了展現三人的好默契，也期望能帶給觀眾滿滿的驚喜。而每年大家最期待的表演嘉賓，偉晉透露會有「國際嘉賓」，Lulu則分享節目中將有讓人「一聽就忍不住抬頭收看」的經典舞台，希望觀眾們多多關注！2026紅白藝能大賞卡司將陸續公布，如何進場觀看、錄影時間、播出時間、卡司亮點不斷更新。

2026超級巨星紅白藝能大賞由Lulu、陳明珠、黃偉晉三度攜手主持。（圖／超級巨星紅白藝能大賞臉書）

2026紅白藝能大賞｜播出資訊

2026紅白藝能大賞｜卡司陣容

TRASH

金曲樂團 TRASH 將四度登上《紅白》舞台，搶先透露將會演唱最新專輯的歌曲，期待每年都能帶來不同的驚喜，以最本土的能量點燃全場氣氛，直呼：「每一次來到《紅白》，就是要讓大家High起來！」

2026紅白藝能大賞｜往年精彩舞台回顧

2025年 Kep1er

2025年 King & Prince

2025年 孫盛希 & Bii

2025年 頑童

2024年 LE SSERAFIM

2024年 盧廣仲 & YELLOW黃宣

2024年 Energy

看更多相關新聞：

《2026紅白》Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉三度主持 TRASH「臺灣感性」 承諾帶來驚喜

韓流不息！BABYMONSTER來台唱 粉絲敲碗唱紅白