2026紅白藝能大賞／1/31小巨蛋錄影、登記抽票、播出時間、卡司亮點資訊不斷更新
《2026超級巨星紅白藝能大賞》公布將於1/31錄影，2/6除夕夜播出，今年的主持人由Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉第三度攜手合作主持，除了展現三人的好默契，也期望能帶給觀眾滿滿的驚喜。而每年大家最期待的表演嘉賓，偉晉透露會有「國際嘉賓」，Lulu則分享節目中將有讓人「一聽就忍不住抬頭收看」的經典舞台，希望觀眾們多多關注！2026紅白藝能大賞卡司將陸續公布，如何進場觀看、錄影時間、播出時間、卡司亮點不斷更新。
2026紅白藝能大賞｜播出資訊
錄影時間：2026/01/31（六）
播出時間：2026/02/16（一）除夕夜 19:00
台灣播出平台：
(1) 電視：台視主頻
(2) 網路平台：中華電信Hami Video、中華電信MOD
海外播出平台：
(1) 馬來西亞、汶萊：Astro（馬來西亞有線電視+衛星電視+OTT）
(2) 新加坡：StarHub（新加坡有線電視+衛星電視+OTT）
重播資訊：詳細時間請見官網
(1) 電視：台視主頻、台視綜合台、非凡新聞台
(2) 網路平台：中華電信Hami Video、中華電信MOD、超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道（除馬來西亞、汶萊、新加坡）
節目官網：https://www.ttv.com.tw/superstarttv/
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/superstarttv
2026紅白藝能大賞｜登記抽票
登記時間：2026/01/07（三）14:00～2026/01/18（日）23:55
公布日期：2026/01/20（二）12:00 公布
登記方法：至 ACCUPASS 登入會員，並填寫個人基本資料，含真實中文姓名、手機號碼、身分證字號/居留證號碼（均須與本人身分證件相同）及email， 一個身分證件字號限登記一次。
2026紅白藝能大賞｜卡司陣容
&TEAM
King & Prince
李千娜
蔡旻佑
白安ANN
顧穎
蘇慧倫
TRASH
邱鋒澤
黃偉晉
動力火車
告五人
李佳歡
李佳薇
林志穎
Someshiit
林愷倫 Karencici
JUD 陳泳希
2026紅白藝能大賞｜往年精彩舞台回顧
2025年 King & Prince
2025年 頑童
2024年 LE SSERAFIM
2024年 盧廣仲 & YELLOW黃宣
2024年 Energy
《2026紅白》Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉三度主持 TRASH「臺灣感性」 承諾帶來驚喜
韓流不息！BABYMONSTER來台唱 粉絲敲碗唱紅白
