2026紅白藝能大賞 重量級卡司近年最強

台視年度音樂盛事《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於1月31日在臺北小巨蛋盛大登場，繼首波卡司公布後話題不斷，官方再度加碼公開重量級演出陣容，集結橫跨世代、曲風多元的華語樂壇指標人物，堪稱近年最強卡司之一。

今牛演出名單星光熠熠，包括「樂壇傳奇」比莉、「情歌天后」龍千玉、「臺灣歌姬」黃妃，以及新生代人氣男團 FEniX、U:NUS、F.F.O；同時邀來「神曲製造機」八三夭、「R&B 新天王」J.Sheon、「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟）、「實力歌手」辛龍、「重量級音樂教父」蔣三省、「流浪歌王」李炳輝同台演出。金曲獎得主更是齊聚一堂，包括「臺語歌王」蕭煌奇、「3金天王」盧廣仲、「嘻哈創作歌手」呂士軒，以及「臺語小王子」許富凱，從經典到潮流一次滿足。

睽違3年再度站上《紅白》舞台的比莉，這次不只回歸，更首度以「參賽者」身分加入分隊競賽。她自信笑說自己體力依舊充沛，還將化身「白色夢幻少女」登場，並獨家首唱新歌，誓言在《紅白》舞台拚到底，展現「百變比莉」不服輸的氣勢。

首次參與《紅白》的呂士軒則直呼終於等到這一天，回顧過去一年拿下金曲歌王、完成巡演，他表示累積的舞台經驗，讓自己對這次演出更有信心，也希望能在過年期間，陪伴觀眾與家人一起享受節目的歡樂氛圍。

辛龍今年重返《紅白》舞台，形容心情格外珍惜與踏實，將舞台視為一份承諾，用歌聲陪伴觀眾迎接新的一年；而蕭景鴻（阿弟）則首度以個人身分受邀，感性表示既感動又期待，未來也將持續在音樂與戲劇領域帶來更多作品。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在臺北小巨蛋登場，並於農曆除夕（2月16日）在台視主頻播出，集結金曲歌王歌后與人氣新秀，勢必成為陪伴全民迎新的年度音樂盛會。

