2026紅白／紅白盛宴登場！蘇慧倫、比莉輪番登台引爆氣氛
台視總經理周法勛表示：「很高興再次與大家相聚小巨蛋，感謝黃崧董事長大力支持，讓團隊全心打造最高規格的除夕特別節目，陪伴觀眾圍爐過新年。」，除了呼籲觀眾朋友在除夕夜準時鎖定《2026紅白》，也邀請大家年後持續關注台視轉播的《WBC世界棒球經典賽》，一起為中華隊加油。
35組豪華卡司接力演出 除夕夜嗨翻小巨蛋
《2026超級巨星紅白藝能大賞》邀請由國際知名舞蹈家林懷民擔任導演的「FOCASA馬戲團」擔綱開場演出，透過馬戲、肢體與音樂交織出的魔幻篇章，帶領觀眾踏入奇幻世界，多段高難度動作輪番上陣，現場驚呼聲與掌聲此起彼落，讓小巨蛋瞬間化身夢幻舞台。
由林懷民擔任導演的FOCASA馬戲團為《2026紅白》拉開序幕。圖／台視
緊接著登場的是每年最受矚目的開場大團拜環節，由總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉領軍，超豪華卡司一字排開，氣勢磅礡，特別企劃日本人氣男團King & Prince、全球組合&TEAM以及永遠的男神林志穎率先亮相，引發全場粉絲尖叫。
紅隊陣容集結蘇慧倫、動力火車、黃妃、辛龍、許富凱、告五人、蔡旻佑、白安、李千娜、顧穎、呂士軒、JUD 陳泳希、Karencici；白隊則由比莉、龍千玉、蕭煌奇、盧廣仲、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、八三夭、Feng Ze邱鋒澤、FEniX、J.Sheon、TRASH、someshiit 山姆組成堅強陣容，今年也邀請到蕭景鴻（阿弟）、蔣三省、U:NUS、F.F.O、笨港國小合唱團登台進行特別演出，眾卡司齊聚，帶領全場觀眾高喊祝福「精彩奔騰、馬到成功」，此外，曾莞婷也別來到現場，送上祝福「馬上有錢、馬上找到對象」，與觀眾玩遊戲共迎新春。
蘇慧倫暌違五年登《紅白》，溫柔嗓音擄獲觀眾。圖／台視
「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫睽違五年再度登上《紅白》舞台，率領16位舞者氣勢登台，以整齊畫一的手形舞搭配溫柔嗓音演唱〈929〉，瞬間擄獲全場觀眾的心，隨後帶來〈黃色月亮〉，並帶上特別製作的五公尺大月亮道具，燈光與造景呼應歌曲意境，畫面唯美動人，歌聲更將台下歌迷深深吸引。
「樂壇傳奇」比莉以經典歌曲〈什麼都不必說〉登場，炫麗造型令人眼前一亮，全場觀眾隨之高歌，尖叫聲此起彼落，緊接演唱睽違四年發行的新歌〈阿福羅火山〉，洗腦且強勁的旋律瞬間點燃全場節奏，觀眾隨音樂揮舞螢光棒，舞台氣氛嗨到最高點。
比莉帶來熱辣舞台，嗨翻全場氣氛。圖／台視
精采絕倫的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》於１月31日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台盛大播出。觀眾亦可透過中華電信 MOD、網路獨家平台 Hami Video，以及海外地區馬來西亞與汶萊（Astro）、新加坡（StarHub）收看；其餘海外地區透過《超級巨星紅白藝能大賞》官方 YouTube 頻道（台灣僅供重播）收看直播；台視綜合台及各大平台均有重播，邀請觀眾隨時重溫精采表演。活動詳情請上官方粉絲頁(https://www.facebook.com/superstarttv/)。
