2026紅白／華語重量級卡司再加碼 金曲歌王歌后齊聚

《2026超級巨星紅白藝能大賞》重量級演出陣容華麗公開，集結「樂壇傳奇」比莉、「情歌天后」龍千玉、「台灣歌姬」黃妃，以及選秀節目出道的新生代實力派男團 FEniX、 U:NUS、F.F.O，同時邀來「神曲製造機」八三夭、「R&B 新天王」J.Sheon、「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟）、「實力歌手」辛龍、「重量級音樂教父」蔣三省、「流浪歌王」李炳輝等實力派音樂人同台演出。此外，多位金曲獎得主也將齊聚舞台，包括「台語歌王」蕭煌奇、「三金天王」盧廣仲、「嘻哈創作歌手」呂士軒，以及「台語小王子」許富凱，橫跨世代與曲風，打造最具代表性的音樂盛會。

橫跨世代與曲風 打造最具代表性音樂盛會

「樂壇傳奇」比莉睽違三年再登《紅白》陪伴觀眾迎新年，比莉自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」過去多以特別來賓身分現身《紅白》的她，今年首度以「參賽者」身分加入分隊競賽，比莉笑說以前服裝造型顏色隨心所欲變化，這次則將化身為清純的「白色夢幻少女」，不僅造型令人期待，還將在《紅白》舞台首度獨家現場演唱新歌，為觀眾帶來驚喜，談到《紅白》與以往跨年或大型演出的最大不同，比莉直言：「只怕沒人敢衝、要拚就來拚！」展現不服輸的舞台氣勢。

縱橫樂壇多年，比莉也用一句話形容自己的舞台魅力：「獨一無二，One and only，百變比莉，Fashion Killa」，再次證明她不論站在哪個舞台，始終都是最耀眼的存在。

「嘻哈創作歌手」呂士軒首度站上《紅白》舞台，對於第一次參加演出的心情，他興奮直呼：「終於等到這一天啊！」並透露很期待在過年的時候能與家人一起收看節目。回顧過去一年，呂士軒不僅拿下金曲歌王的肯定，也完成了全台巡演的里程碑，累積大量舞台經驗，他表示，拿下金曲獎後多了許多被大家認識自己的機會，而巡演期間與舞者、DJ培養出的默契，對於這次《紅白》舞台的準備幫助相當大，「希望這兩件事加起來，能讓大家很歡樂地看完我的表演。」

從《金曲》舞台一路走到《紅白》舞台，呂士軒也分享對 2026 年的音樂規劃，他笑說自己其實沒有替新的一年設定太多框架，「固定不變的，還是每天寫寫歌詞，感覺其實已經寫了不少歌。」，至於作品要如何呈現，他選擇順其自然，但也不忘送上滿滿正能量：「不管如何，一定都會開開心心、平平安安地繼續做音樂。」

「實力歌手」辛龍今年將在《紅白》陪伴觀眾共度新的一年，談到這次演出，他坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂，我用我的歌聲，來陪伴大家。」重回大型舞台不只是演出，更像是一份對觀眾的回應與陪伴。辛龍也替自己訂下明確目標，他表示，從今年開始將穩定推出音樂作品，把每一場舞台表演都做到最好，「每一次的出現，都要把我的執著，變成值得。」一步一腳印地回到熟悉的舞台，是他對音樂、也是對自己的承諾。

《紅白》向來是跨世代同台的重要舞台，能與不同世代的藝人一起演出，辛龍感到相當開心，他分享：「可以被不同世代的能量帶動，我會把『穩定、溫暖、正能量』帶給大家。」，他也感性地說：「同一個舞台最美的地方，就是不同的表演方式，能給觀眾同樣的感動。」

「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟）今年首度以個人身分受邀參與《紅白》，談及當下的心情，他表示：「非常感動和感謝《紅白》對我的肯定。」首度一個人站上《紅白》舞台，他坦誠也會有些許壓力，但興奮大過於壓力。蕭景鴻（阿弟）除了替台視熱播中的八點檔《寶島西米樂》演唱主題曲與片尾曲，也分享今年的音樂與演藝計畫，他表示，將持續投入音樂創作，期盼能盡快推出個人單曲，同時戲劇作品也會陸續與觀眾見面，帶來更多不同面向的演出。

精采絕倫的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台（台視主頻）播出。活動詳情請上官方粉絲頁(https://www.facebook.com/superstarttv/)。

