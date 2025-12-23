2026紅白／Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉 三度攜手主持

搭配上今年的主題，黃偉晉與TRASH以一身「臺客Look」裝扮登場，向化身早餐店老闆娘與小幫手的Lulu黃路梓茵與陳明珠發起一連串的趣味考驗，Lulu黃路梓茵不僅親自製作蛋餅邀請TRASH試吃，主持群與TRASH也接連拋出多段經典的「早餐店冷笑話」，逗得現場笑聲不斷。

三度攜手主持！搶先透露節目亮點

今年為Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉第三度攜手合作主持，表示從原先的戰戰兢兢，到現在逐漸培養出默契，甚至可以互相開玩笑，依舊期望帶給大家滿滿的驚喜。此外，黃偉晉也搶先透露今年亮點，笑說：「保守估計會有國際嘉賓！」Lulu黃路梓茵則分享，節目中將規劃「一聽到歌聲就忍不住抬頭收看」的經典回憶殺，並鼓勵觀眾多多關注，陳明珠也分享：「絕對是闔家觀賞！可以全家老小站起來一起唱、一起跳的。」

左起陳明珠、Lulu黃路梓茵、黃偉晉，再度接任《超級巨星紅白藝能大賞》主持人。圖／台視

TRASH「臺灣感性大使」 承諾將帶來不同驚喜

而金曲樂團TRASH今日除了擔任「早餐店帥哥」之外，更成為「臺灣感性」的推廣大使，並將四度登上《紅白》舞台，搶先透露將會演唱最新專輯的歌曲，期待每年都能帶來不同的驚喜，以最本土、最生猛的能量點燃全場氣氛，直呼：「每一次來到《紅白》，就是要讓大家High起來！」

TRASH第4度登上《紅白》舞台開唱，左起頤原、阿夜、博文。圖／台視

精采絕倫的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台播出。活動詳情請上臉書官方粉絲頁(https://www.facebook.com/superstarttv/)。

