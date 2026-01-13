《2026紅白》&TEAM確定首登紅白 感謝LUNÉ一路支持敬請期待精彩演出
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】台視《2026超級巨星紅白藝能大賞（13）日再公布一組國際嘉賓，正是由來自不同背景成員組成的全球組合「&TEAM」，自2022年推出首張出道EP《First Howling : ME》以來，以充滿能量的演出風格與整齊劃一的舞台表現獲得關注，出道後首次登上台視《紅白》，對於能夠再次回到家鄉表演，成員NICHOLAS表示非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力，用精彩的演出陪伴觀眾歡度農曆新年。
成員們回憶上次來開演唱會時，品嘗到的各種美食，其中MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口成員的，這次一定要親自點一碗，好好地享受牛肉麵的美味，而面對即將到來的春節，成員們也分享了自己的「過年必做清單」，JO特別分享，在家鄉時都會一邊吃年糕湯，一邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。
▲&TEAM（台視提供）
&TEAM於去年創下多項亮眼成績，透過第三張單曲《Go in Blind (月狼)》和首張韓文迷你專輯《Back to Life》，成為首個在日本與韓國皆突破百萬張唱片銷量的組合，10月韓國出道後首週即橫掃音樂節目三冠王殊榮，人氣與實力備受肯定，回顧起種種榮耀，心繫粉絲的&TEAM，也不忘感謝一路以來支持他們的LUNÉ（官方粉絲名），副隊長FUMA感性分享，多虧有各位LUNÉ的支持，才能有機會站上《2026超級巨星紅白藝能大賞》舞台，與大家分享屬於&TEAM的獨特魅力，並承諾：「會帶著對LUNÉ的滿滿感謝，給大家帶來精彩的表演！」喊話LUNÉ與觀眾朋友敬請期待。
其他人也在看
民進黨高雄市長初選賴瑞隆出線 將對戰柯志恩
民進黨今天（13日）公布2026年高雄市長初選民調結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出；民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前 ・ 1047
九大博物館及十二家基金會 響應淨零排放政策
【記者陳水旺基隆報導】教育部13日在基隆國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」及「永續增能工作坊」，正式啟動教育體系跨館、跨域、公私協力推動永續治理與淨零行動的新里...自立晚報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
口音遭嘲諷 李多慧澄清不抽菸
本報綜合報導 喜劇演員林妍霏一段脫口秀影片，遭指嘲諷韓籍啦啦隊員李多慧口音；李多慧透…中華日報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台美關稅談到15％？連賢明：台灣拿到「準最惠國待遇」大利多
外媒透露，川普政府將與台灣達成貿易協議，將台灣關稅降至15％，台積電則承諾在亞利桑那州再興建至少五座廠房。中華經濟研究院長連賢明13日對此提出三點看法，認為若依此作為最終版，對台灣會是利多。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 2
BTS宣布「BTS WORLD TOUR」台灣站 11月高雄連唱3天
BTS防彈少年團剛剛於韓國時間14日0:00公布「BTS WORLD TOUR」巡演首輪場次，台灣A.R.M.Y期盼果然沒有落空，確定2026年11月19、21、22日於高雄一連舉辦3場，若以高雄世運主場館最多可容納55,000人場地，BTS將與約15萬名A.R.M.Y共度3天珍貴時光。鏡週刊Mirror Media ・ 52 分鐘前 ・ 2
崇越科技12月營收64.8億創單月新高 全年營收衝675.8億元再寫新頁
半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）今日公布2025年12月營收達64.8億元，刷新單月營收新高紀錄，月增 12.9%，年增 18.9%，展現穩健成長動能。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌訪美回台2條路？吳崑玉引「盧比歐名言」警告下場！
論壇中心/綜合報導民眾黨主席黃國昌自稱訪問美國「談關稅、談軍購」，卻在訪美期間、被紐約時報搶先報導「台美關稅底定15%」，令外界再質疑出訪動機。 對此，專欄作家吳崑玉分析黃國昌回台的2個選擇，並引用美國國務卿盧比歐嗆委內瑞拉總統馬杜洛名言「川普是個行動派，你如果不知道、你現在知道了」，警告黃國昌若繼續陽奉陰違的下場。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
連日低溫! 蛋少全面漲3元 宜蘭蔥油餅店暫時凍漲
地方中心／黃富溢 宜蘭報導受到強烈大陸冷氣團影響，連日低溫造成雞隻產蛋率下降，導致雞蛋供應量減少約1至2成。雞蛋批發價，從39元調漲至42元，週三起產地價從29.5元漲至32.5元，每台斤調漲3元。雞蛋漲價也使得餐飲業者成本提高。幸好目前宜蘭的蔥油餅名店，幾乎都暫時凍漲。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
伊朗反政府示威擴大 已538人喪生、逾萬人被補｜#鏡新聞
伊朗反政府示威進入第3週，已經至少造成538人死亡、超過1萬600人遭到拘留。儘管當局持續封鎖網路、展開血腥鎮壓，這場3年來規模最大的示威運動，依舊沒有降溫的現象，有民眾徒手爬上桿電線桿拆除監視器，還有縱火焚燒辦公大樓，長年遭高壓統治的積怨與怒火正席捲伊朗各地。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
亞曼達驚悚片《家弒服務》全球票房破60億 還沒下檔就宣布拍第二集
【緯來新聞網】由亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演的驚悚片《家弒服務》（The Ho緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
巡演前爆意外摔斷鎖骨急開刀！白安暖心手寫春聯「康」送夥伴
【緯來新聞網】歌手白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會上週末一連在深圳、廣州開唱，不料，與她一同製作《星緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
山路深處的春節饗宴 南橫布農祭儀文化再現玉山
【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】玉山國家公園管理處（以下簡稱玉管處）表示，「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
行動治理前進永和! 侯友宜強調:能做的全力完成
社會中心／陳孟暄 胡景順 新北報導新北市長侯友宜上任後，持續推動行動治理，2026年的第一站，選在永和區，要和第一線服務的里長們，面對面座談，針對基礎民生設施、交通建設等議題，進行討論和改善，侯友宜也強調，任內最後一年，會加緊施工腳步，把未完成的基礎建設，一項一項解決。一一向永和區各里里長握手致意，新北市長侯友宜13號下午到永和國父紀念館，舉辦行動治理座談會議，要在任內最後一年，積極完成各項基礎建設，為市民打造安居樂業的環境。新北市長 侯友宜：「這七年多來，我們總共開了在新北市就有258場行動治理，那大概提案滿多的，3700多個提案，我們大概有93%大概都能夠解決，今年是我最後一年，還有哪些基礎建設沒有做好的，我能夠做的，我一定全力答應，全力以赴把它完成」。行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成。(圖／民視新聞)永和區地狹人稠、城市開發較早，新北市長侯友宜率領市府團隊完成多項建設，包括積淹水改善、瓦磘溝整治，也把永和區民廣場矮圍籬拆除，與三米寬的人行道結合，變成300多坪的廣場， 地板全面換新，使用堅固防滑耐磨的洗石子地坪，讓區民使用起來更安心，另外，許多里長關心的捷運萬大-中和線進度，也預計在今年底完工。行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成。(圖／民視新聞)新北市長 侯友宜：「經費過了，基礎建設要趕快做，社會福利我繼續加碼，今年萬大-中和線也要完成了，對我們北部的發展，新北市在軌道建設就會貢獻良多」。新北市里長聯誼會總會長 許承煬：「行動治理對每個里長都是很需要，我們也很感謝市長這麼做，以後我們萬大-中和線的那個交通改善方面，非常非常的好。」。把里長的所提出的問題都聽入心，侯友宜市政繳出漂亮成績單，讓新北市民生活更便利。原文出處：行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成 更多民視新聞報導新北捷警隊正式成立! 侯友宜:維護市民乘車安全台南女騎士撞完轎車"起身就落跑" 遭撞駕駛看傻眼高雄男低頭滑手機煞不及！ 86歲嬤慘被撞飛路中央躺不起民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
藍白第7度封殺國防特別條例 總預算案亦未排審、彈劾總統議程確定
立法院程序委員會今（13）日為了排審總預算與國防特別預算提案，朝野立委再度交鋒，但最終仍遭藍白以人數優勢擋下；同時，程序委員會也確定彈劾總統賴清德的相關議程，將於下週三、四召開全院委員會，並邀請賴清德台視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
退保後生產 生育給付照領
為鼓勵國人生育，勞工保險設有「生育給付」項目，只要符合條件，被保險人即可依分娩或早產當月起，前6個月之平均月投保薪資1次請領生育給付60日，然而有民眾疑惑「若已退保是否仍可請領」，勞保局表示，只要是在保險有效期間懷孕，且符合規定的保險日數，即便是在保險效力停止後才生產，仍可請領生育給付。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘇嘉全任海基會董事長 陸委會：盼為兩岸關係作貢獻
（中央社記者廖文綺台北13日電）總統賴清德今天任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長。陸委會晚間表示，相信借重蘇嘉全傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，對兩岸關係發展作出重要貢獻。中央社 ・ 3 小時前 ・ 1
中東沒航艦照樣打？川普明召開「戰情會議」 祕密網戰、星鏈成殺招
隨著伊朗示威死亡人數飆破500人，華府決策層進入關鍵時刻。據《華爾街日報》報導，美國總統川普將於週二（13日）召集國安高層舉行關鍵會議。值得注意的是，由於美軍核動力航艦「福特號」剛被調往委內瑞拉，導致中東出現罕見的「航艦真空」，迫使美方考量改用「祕密網路武器」（secretive cyber wea自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
上櫃公司2025年總營收年增8% 半導體業為成長動能
（中央社記者何秀玲台北13日電）櫃買中心公告，2025年全年上櫃公司營收總計新台幣3兆347億元，年增8%，其中營收成長公司共527家，衰退公司為347家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
金管會點頭！ 核准台新證併元富證、台新期貨併元富期貨
金管會通過台新新光金控旗下子公司台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨案。合併後台新證券及台新期貨為存續公司，元富證券及元富期貨為消滅公司，合併基準日預定為4月6日。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
最萌助選員「陳小米」現身 邱議瑩趣味圖卡呼籲高雄市民今晚顧電話
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨高雄市長初選民調於今（12）日晚間正式開跑，高雄市長參選人、立委邱議瑩選在最後關頭合體黃捷、吳沛憶2位年輕世代立委，深入三民與鳳山區進行車隊掃街衝刺；另外，邱議瑩也分享創意用市長陳其邁愛貓「陳小米」製作「顧電話」圖卡，成功引發社群熱議。 邱議瑩今日下午與黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街。邱指出，車掃行程沿途歡迎市民...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言