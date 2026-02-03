2026紅鸞星動！這3星座感情運走強，真愛說來就來

單身一段時間後，不少人會覺得自己離心動越來越遠。不過2026年紅鸞星動，其中有3個星座感情運特別明顯，容易遇到適合長期相處的對象，關係發展也相對快速。

Top3射手座

向來重視自由的射手座，2026年容易遇到精神契合的對象。原本只求新鮮感的曖昧關係逐漸淡出，取而代之的是能長時間聊天、彼此理解的人。

2月、8月被視為緣分較集中的時段，感情升溫速度快，互動自然，沒有太多刻意經營的壓力。從原本嚮往遠方，到開始思考一起生活的可能，也讓射手自己感到意外。

廣告 廣告

Top2巨蟹座

經歷一段較長的不安與等待後，巨蟹座在2026年感情運勢明顯回升。下半年木星進入本命宮，對穩定關係與成家的想法變得更加清楚。緣分多出現在婚禮、親友聚會等溫馨場合，對方重視安全感，也傾向用實際行動規畫未來。

這段關係可能不會經過太長的交往期，發展速度快，連身邊朋友都會覺得進展出乎意料。

Top1天秤座

過去常被不適合的對象牽著走、在感情裡反覆猶豫的天秤座，2026年將迎來一波轉變。上半年木星加持社交宮，容易在朋友聚會、藝術展等場合認識新對象，也可能遇到久未聯絡的舊友。

對方多半符合天秤的審美，也能理解你的細膩與猶豫，相處起來不用刻意配合。5月、10月紅鸞星能量較強，容易出現「就是這個人」的感受，從曖昧到談未來進展順暢，也因此被視為較有機會快速走向婚姻的一年。

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢／天秤請多忍耐「職場反對聲音」！雙魚看清感情真相反而解脫

福氣爆棚！3大星座女「鳳凰命」越老越順 第1名自帶貴人、晚年躺著數錢