2026紐約表演藝術年會將登場 臺灣團隊與世界交流

全球表演藝術界年度盛事「美國表演藝術專業人士協會（APAP）」、「國際表演藝術協會（ISPA）」年會，1月份將在紐約登場，為了推動臺灣藝文內容走向世界，文化部透過駐紐約臺北文化中心支持多組臺灣優秀團隊赴美，其中，滯留島舞蹈劇場與河床劇團雙雙入選ISPA「新作提案（Pitch New Works）」單元，另外，也在APAP年會打造「臺灣館」，展現臺灣的表演藝術能量。

文化部指出，APAP年會為全美規模最大的表演藝術專業交流與交易平臺，每年吸引數千名策展人及經紀人參與，為精準對接北美市場，紐文中心延續策略佈局，將於1月9日至13日年會期間，再度攜手臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，以及頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造等具備巡演潛力的團隊共同打造「臺灣館」，展現臺灣在偶戲、音樂、劇場與舞蹈領域的跨界風貌；年會期間，當代傳奇劇場也將於紐約舉辦《伐子都》與《凱撒迷宮》示範演出，向國際展現結合傳統與當代、融合京劇身段與西方經典的獨特劇場美學。

在探討國際趨勢、匯集全球表藝產業領袖的ISPA年會中，獲選「2025–2027 ISPA臺灣夥伴計畫」的FOCASA馬戲團創辦人林智偉、獨立製作人羅尹如，在文化部支持下將第2度參與年會，與全球藝文領袖深度交流，並分享臺灣觀點；滯留島舞蹈劇場《永動城市》、河床劇團《之間》同步獲選年會核心單元「新作提案」，將與來自美、法、英、荷等國8件作品同場發表，不僅創下臺灣雙作品同時入選的紀錄，更顯見臺灣表藝作品原創性已獲國際高度肯定。

文化部表示，支持臺灣團隊參與APAP及ISPA兩大年會已逾10年，年會可做為展示臺灣表演藝術的重要國際櫥窗，今年結合國家級場館品牌、ISPA臺灣夥伴計畫，以及已收錄66支臺灣團隊資訊的數位目錄，持續深化臺灣在國際專業年會的能見度，並培力表演藝術行政人才與國際接軌。期待透過長期參與實體攤位與交流活動，深化國際人脈網絡，為臺灣團隊爭取未來巡演及跨國合作契機。