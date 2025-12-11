2026素食餐廳/吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓、小小樹食、Miacucina… 餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦
同場加映：素食料理包線上買 在家輕鬆還原名店風味
近年的素食與蔬食料理，早已超越傳統印象，不只越做越精緻，味道富含層次，料理風格更跨越國界，比肉食料理更能展現出一間餐廳的功力，就連非吃素者也常慕名而來。「揪愛Mei」小編這次精選7家高人氣的素食／蔬食餐廳，從飯店美饌、吃到飽、港式飲茶到無菜單料理，帶你走進蔬食料理的多重宇宙。最後來個同場加映「素食冷凍料理包」推薦，讓你免出門也能快速享用名店水準，兼顧美味同時健康無負擔。
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
素食餐廳推薦#1 果然匯｜多國蔬食百匯
提到蔬食吃到飽，果然匯是不少人心中的第一名首選。從現煮義大利麵、精緻前菜、季節沙拉到特色甜點，提供超過百道以上的蔬食料理，想吃什麼就拿什麼，不論是家庭聚餐、請客慶生，甚至帶著肉食派友人同行，都能吃得津津有味。
😋果然匯餐券500元起｜即享券／平假日午晚餐券／假日下午茶券｜點此買
素食餐廳推薦#2 漢來蔬食｜中式蔬食再進化
以精緻中式蔬食聞名的漢來蔬食，將主廚拿手的港滬點心手藝，結合異國料理及台灣特色小吃，變幻出層次豐富的多元料理風景。食材嚴選各地有機小農蔬果、智利進口藜麥、手工黑豆醬油等，從風味到產地任何一個細節都十分講究，是不踩雷的安心口袋名單。
😋漢來美食即享券500元起｜漢來蔬食／島語自助餐廳／漢來名人坊皆可用｜點此買
素食餐廳推薦#3 養心茶樓蔬食飲茶｜港式點心專家
養心茶樓是台灣少數專攻蔬食港點的高人氣餐廳，從酥香不膩的蘿蔔絲餅、流心奶黃包到各式創意蒸點，入口滿滿驚喜。近年來菜單不斷推陳出新，像是仿造烤鴨捲餅的「京味醬燒杏鮑菇」、素食者也能安心享用的「紅袍麻辣鍋」、以及多款酸辣開胃的南洋風料理…天天吃也不會膩！
😋桃園名人堂花園大飯店即享券1,020元起｜養心茶樓蔬食飲茶／安打西餐廳／朝桂台菜港點皆可用｜點此買
素食餐廳推薦#4 養心沙龍｜年輕「食」髦的新選擇
養心沙龍是養心餐飲集團新成立的蔬食品牌，以更年輕都會的視角重新演繹，餐點設計融入沙龍文化概念，份量適中、風味輕盈，適合好友聚餐或輕鬆約會。熱門菜色如「缽缽G」、「酪梨蟹若口袋餅」、「烤串溫沙拉」、「迷你羊肚菌佛跳牆」等，深受饕客喜愛。
😋雙人／三人平日午晚餐或假日午茶套餐｜
原價1,492元起↘特價1,080元起｜點此買
套餐包含：主食/經典菜色21選2或3、港式點心8選2或3、飲品任選2或3。（依套餐人數而定）
素食餐廳推薦#5 台北君悅酒店・茶苑｜五星級吃到飽
台北君悅酒店2樓的茶苑，供應超過50款蔬食美饌，以本地產地直送的新鮮蔬果菜、植物奶，打造歐陸、印度異國風味的全新蛋奶蔬食吃到飽，讓蔬食料理呈現出五星級的精緻感，是全台首間餐廳榮獲英國Food Made Good三星最高榮譽。
😋蔬食自助饗宴餐券1,408元起｜國旅卡適用、即買即用、24小時前免費取消｜點此買
素食餐廳推薦#6 陽明春天・心五藝文創園區｜米其林綠星推薦
獲得米其林綠星肯定的陽明春天・心五藝文創園區，坐落於陽明山綠意之間，將無菜單蔬食料理結合茶藝、園藝與空間美學，呈現全感官沉浸的完美饗宴。餐廳提供3種不同價位的用餐選擇，入門的菁典套餐、層次更完整的米其林綠星套餐，以及輕鬆愜意的下午茶，皆由主廚依當日食材設計，每次造訪都有不同亮點。
😋單人晚間菁典套餐餐券，
原價2,178元↘特價1,953元｜點此買
此為無菜單料理套餐，皆包含茶水、餐點及甜品，會因季節變化及客人需求調整菜色。
持2張餐券，可選擇兌換米其林綠星套餐乙客（原價NT$4,378）
素食餐廳推薦#7 原素食府 素食百匯｜高CP值吃到飽
位於新北板橋的原素食府，是由老字號特香齋西餐廳所另創的蔬食百匯餐廳，以高CP值聞名，餐檯品項豐富，從熱炒、炸物、滷味、現煮麵食到茶點、甜品與飲品一應俱全；每個餐期皆供應上百道料理，用親民價格讓大家吃飽又吃巧，是在地人最愛的蔬食吃到飽。
😋單人午晚餐券／下午茶券（不分平假日）最低96折、特價443元起｜點此買
素食餐廳推薦#8 小小樹食｜米其林榜上的多年熟面孔
小小樹食憑藉高水準與年輕創意化的蔬食料理，成為台北最受歡迎的素食餐廳之一，自2022年起連續獲得米其林綠星及必比登推介。菜單主打無國界融合，將在地食材與多國風味巧妙結合，特色料理包含紅油皮蛋豆腐餃、沙嗲烤臭豆腐串、⽣泡菜酪梨塔塔等，在別處吃不到；其他像是香麻蔬菜燉飯、米椒榛果青醬蘑菇義大利麵等，味道層次豐富，連葷食者也慕名前來。
素食餐廳推薦#9 Miacucina｜有家鄉味的義式料理
Miacucina，義大利文意指「我家廚房」，強調食材的安心與美味，就像自家媽媽的好手藝。餐廳以無國界的料理視野著稱，除了經典義大利料理，更巧妙融入美澳、墨西哥、甚至台式、越式等亞洲元素，菜單選擇超豐富，多達50種以上，從前菜、沙拉、薄餅、義大利麵、漢堡到甜點，應有盡有；份量也給得超大器，就像媽媽怕你吃不飽，讓所有人都能在此獲得巨大的味覺滿足！
素食餐廳推薦#10 善菓堂、上善豆家｜禪意空間中的中式新流派
位於新竹的善菓堂，結合台菜、川菜與江浙菜的烹調技法，製作出令專家也驚艷的素食菜色，榮獲2025米其林必比登推介。店內環境採用原木裝潢，日式禪風意境十足，營造出寧靜雅緻的用餐氛圍。若暫時抽不出時間前往新竹朝聖，同集團旗下的上善豆家也是高人氣選擇，主打以豆腐為核心的創新中式豆膳料理、輕食小點，目前在台北、林口、宜蘭、竹北均設有分店。
【同場加映】名店素食冷凍料理包 線上購物輕鬆吃好料
有時懶得出門外食，只想在家輕鬆吃，許多蔬食名店也推出冷凍料理包，包括祥和蔬食、熱浪島、陽明春天、十方苑、蓮廚素食等，當中不乏曾獲米其林推薦的品牌。從傳統中式、南洋風、香辣川味，再到水餃、饅頭、油飯等多款主食，就連生菜沙拉、優格、港點等輕食，都能在線上輕鬆選購。簡單加熱即可享用，讓你不出門也能端上一桌接近餐廳水準的好味道。
延伸閱讀》島語、饗 A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折｜每月最新折扣
延伸閱讀》秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略
延伸閱讀》全台20家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心通通有！折扣最高破2千 年底聚餐吃起來
延伸閱讀》2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
延伸閱讀》2025燒肉餐券優惠整理｜12家必吃人氣名店：屋馬、原燒、和牛吃到飽 燒烤餐廳最低700元有找
延伸閱讀》日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
延伸閱讀》火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽推薦：海底撈「這樣做」菜品88折、青花驕一招教你「免費吃和牛」！涮乃葉、鼎王、石二鍋...超值餐券、最新優惠懶人包【不斷更新】
其他人也在看
星巴克旗艦店開幕慶 ♥︎ 馬年限定週邊6折起，新春禮盒、質感好物甜甜價入手！
新的一年想讓生活更有儀式感？星巴克線上旗艦店盛大開幕慶～強勢來襲！不管你是想找最新的馬年限定幸運物、療癒身心的萌萌熊寶寶，還是春節拜年必備的體面禮盒，這次通通誠意下殺。精選8款市場最低價＋超狂折扣＋獨家滿額禮，從時尚配件到美味點心一次滿足，限時狂歡大降價，滿額最高享88折再送紅包袋，現在入手CP值最高，讓你的2026年充滿濃郁咖啡香與好運氣！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026馬年過年禮盒推薦：星巴克蛋捲65折、老協珍加碼送「Hello Kitty行李箱」、野生烏魚子限時88折、喜憨兒禮盒做公益...早鳥優惠最低36折！
2026馬年最受矚目的過年禮盒清單，「揪愛Mei」一次整理給你！從大品牌平價點心、顏值派的夢幻包裝，到結合公益理念的暖心之選、健康系的保健補給，各類話題夯品通通到齊，加上不少禮盒現在享早鳥優惠，快跟著這篇動動手指一鍵買齊，讓你省心省力聰明買。Yahoo夯好物 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
2026馬年紅色系行李箱X限時優惠：American Tourister限時下殺44折起、DESENO胖胖箱最高省8千...行李箱／前開式行李箱／客製化行李箱推薦
寒假即將到來，農曆春節出遊機會也多，旅行起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了多款春節超應景的紅色系行李箱，還有最低下探4折起的超值優惠，千萬別錯過！Yahoo精選購 ・ 14 小時前 ・ 13
星巴克年節禮盒有20多款！85℃賣紀念酒 CAMA CAFÉ首次推咖啡箱
各大咖啡品牌搶攻金馬年送禮商機！星巴克推出20多款常溫蛋糕/蛋捲/餅乾/巧克力/堅果/米果/肉乾/咖啡等禮盒，還有10張一本星巴克飲料券可選擇，再送金馬年紅包袋；85℃推出9款年節禮盒，首推「肉鬆麻糬酥餅禮盒」經典好吃，另有一路發長條蛋糕、媽祖酒廠建廠70周年紀念酒可選擇；CAMA CAFÉ「御節咖啡重箱」春節禮盒，三層禮盒各有獨特風味的咖啡包。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元
開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每月14號的浪漫～2/14情人節禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
今年情人節強碰農曆年假，想要送禮得提前好好規劃，但是你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節的禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷情人節禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發表留言
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年1月減價區限時低至2折/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區產品最平低至2折，LOEWE手袋折後低至$5,490、TOD'S皮鞋低至3折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發表留言
瞄準內科大直聚落 以日式職人精神搶攻高端市場，日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer台北市首店重磅開幕！全台門市感恩回饋會員點數好禮送
日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，202年進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市不僅象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局，更是標誌品牌於日本創立滿40周年，日本總部KeePer技研社長賀來聡介更是特地來台見證。開幕記者會上董事長彭仕邦除了對於這一年來籌畫展店的同仁表達感謝之意，更宣布推出兩大全新產業創新「電子工單系統」、「會員制度」，將科技導入店鋪施作流程，使顧客消費體驗更加順暢，同時透過會員數據累積，精準掌握台灣各地區消費者趨勢，引領汽車美容邁向下一階段的產業再升級！歡慶台北內湖旗艦店全新重磅開幕，現在綁定LINE官方帳號完成註冊即贈100點會員點數；全台門市鍍膜消費最高享點數5% 回饋、洗車及其他服務享點數1%回饋，內湖旗艦店額外加碼點數雙倍送！歲末年終之際，不妨帶著愛車來KeePer享受純正日本職人精神的汽車美容服務。 KeePer瞄準內科高端消費潛力 北市首店打造旗艦寬敞空間 標誌品牌40周年海外市場新里程 內湖科技園區新商辦大樓林立吸引諸多企業總部進駐，伴隨科技產業聚落形成的高端消費市場，Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 162
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 19
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 41
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 40
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 120
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 5
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 1
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6