2026素食餐廳/吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓、小小樹食、Miacucina… 餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦

近年的素食與蔬食料理，早已超越傳統印象，不只越做越精緻，味道富含層次，料理風格更跨越國界，比肉食料理更能展現出一間餐廳的功力，就連非吃素者也常慕名而來。「揪愛Mei」小編這次精選7家高人氣的素食／蔬食餐廳，從飯店美饌、吃到飽、港式飲茶到無菜單料理，帶你走進蔬食料理的多重宇宙。最後來個同場加映「素食冷凍料理包」推薦，讓你免出門也能快速享用名店水準，兼顧美味同時健康無負擔。

（圖片來源：Klook）

素食餐廳推薦#1 果然匯｜多國蔬食百匯

提到蔬食吃到飽，果然匯是不少人心中的第一名首選。從現煮義大利麵、精緻前菜、季節沙拉到特色甜點，提供超過百道以上的蔬食料理，想吃什麼就拿什麼，不論是家庭聚餐、請客慶生，甚至帶著肉食派友人同行，都能吃得津津有味。

😋果然匯餐券500元起｜即享券／平假日午晚餐券／假日下午茶券｜點此買

Klook餐券 即買即用👉點此購買

（圖片來源：Klook）

素食餐廳推薦#2 漢來蔬食｜中式蔬食再進化

以精緻中式蔬食聞名的漢來蔬食，將主廚拿手的港滬點心手藝，結合異國料理及台灣特色小吃，變幻出層次豐富的多元料理風景。食材嚴選各地有機小農蔬果、智利進口藜麥、手工黑豆醬油等，從風味到產地任何一個細節都十分講究，是不踩雷的安心口袋名單。

😋漢來美食即享券500元起｜漢來蔬食／島語自助餐廳／漢來名人坊皆可用｜點此買

Klook餐券 即買即用👉點此購買

素食餐廳推薦#3 養心茶樓蔬食飲茶｜港式點心專家

養心茶樓是台灣少數專攻蔬食港點的高人氣餐廳，從酥香不膩的蘿蔔絲餅、流心奶黃包到各式創意蒸點，入口滿滿驚喜。近年來菜單不斷推陳出新，像是仿造烤鴨捲餅的「京味醬燒杏鮑菇」、素食者也能安心享用的「紅袍麻辣鍋」、以及多款酸辣開胃的南洋風料理…天天吃也不會膩！

😋桃園名人堂花園大飯店即享券1,020元起｜養心茶樓蔬食飲茶／安打西餐廳／朝桂台菜港點皆可用｜點此買

Klook餐券 即買即用👉點此購買

素食餐廳推薦#4 養心沙龍｜年輕「食」髦的新選擇

養心沙龍是養心餐飲集團新成立的蔬食品牌，以更年輕都會的視角重新演繹，餐點設計融入沙龍文化概念，份量適中、風味輕盈，適合好友聚餐或輕鬆約會。熱門菜色如「缽缽G」、「酪梨蟹若口袋餅」、「烤串溫沙拉」、「迷你羊肚菌佛跳牆」等，深受饕客喜愛。

😋雙人／三人平日午晚餐或假日午茶套餐｜ 原價1,492元起 ↘特價1,080元起｜點此買

套餐包含：主食/經典菜色21選2或3、港式點心8選2或3、飲品任選2或3。（依套餐人數而定）

KKday餐券 黑五限時加碼送K幣👉點此購買

（圖片來源：Klook）

素食餐廳推薦#5 台北君悅酒店・茶苑｜五星級吃到飽

台北君悅酒店2樓的茶苑，供應超過50款蔬食美饌，以本地產地直送的新鮮蔬果菜、植物奶，打造歐陸、印度異國風味的全新蛋奶蔬食吃到飽，讓蔬食料理呈現出五星級的精緻感，是全台首間餐廳榮獲英國Food Made Good三星最高榮譽。

😋蔬食自助饗宴餐券1,408元起｜國旅卡適用、即買即用、24小時前免費取消｜點此買

Klook餐券 即買即用👉點此購買

（圖片來源：Klook）

素食餐廳推薦#6 陽明春天・心五藝文創園區｜米其林綠星推薦

獲得米其林綠星肯定的陽明春天・心五藝文創園區，坐落於陽明山綠意之間，將無菜單蔬食料理結合茶藝、園藝與空間美學，呈現全感官沉浸的完美饗宴。餐廳提供3種不同價位的用餐選擇，入門的菁典套餐、層次更完整的米其林綠星套餐，以及輕鬆愜意的下午茶，皆由主廚依當日食材設計，每次造訪都有不同亮點。

😋單人晚間菁典套餐餐券， 原價2,178元 ↘特價1,953元｜點此買

此為無菜單料理套餐，皆包含茶水、餐點及甜品，會因季節變化及客人需求調整菜色。

持2張餐券，可選擇兌換米其林綠星套餐乙客（原價NT$4,378）

單人餐券 現省225元👉點此購買

素食餐廳推薦#7 原素食府 素食百匯｜高CP值吃到飽

位於新北板橋的原素食府，是由老字號特香齋西餐廳所另創的蔬食百匯餐廳，以高CP值聞名，餐檯品項豐富，從熱炒、炸物、滷味、現煮麵食到茶點、甜品與飲品一應俱全；每個餐期皆供應上百道料理，用親民價格讓大家吃飽又吃巧，是在地人最愛的蔬食吃到飽。

😋單人午晚餐券／下午茶券（不分平假日）最低96折、特價443元起｜點此買

KKday餐券 限時折扣中👉點此購買

（圖片來源：KKday）

素食餐廳推薦#8 小小樹食｜米其林榜上的多年熟面孔

小小樹食憑藉高水準與年輕創意化的蔬食料理，成為台北最受歡迎的素食餐廳之一，自2022年起連續獲得米其林綠星及必比登推介。菜單主打無國界融合，將在地食材與多國風味巧妙結合，特色料理包含紅油皮蛋豆腐餃、沙嗲烤臭豆腐串、⽣泡菜酪梨塔塔等，在別處吃不到；其他像是香麻蔬菜燉飯、米椒榛果青醬蘑菇義大利麵等，味道層次豐富，連葷食者也慕名前來。

素食餐廳推薦#9 Miacucina｜有家鄉味的義式料理

Miacucina，義大利文意指「我家廚房」，強調食材的安心與美味，就像自家媽媽的好手藝。餐廳以無國界的料理視野著稱，除了經典義大利料理，更巧妙融入美澳、墨西哥、甚至台式、越式等亞洲元素，菜單選擇超豐富，多達50種以上，從前菜、沙拉、薄餅、義大利麵、漢堡到甜點，應有盡有；份量也給得超大器，就像媽媽怕你吃不飽，讓所有人都能在此獲得巨大的味覺滿足！

素食餐廳推薦#10 善菓堂、上善豆家｜禪意空間中的中式新流派

位於新竹的善菓堂，結合台菜、川菜與江浙菜的烹調技法，製作出令專家也驚艷的素食菜色，榮獲2025米其林必比登推介。店內環境採用原木裝潢，日式禪風意境十足，營造出寧靜雅緻的用餐氛圍。若暫時抽不出時間前往新竹朝聖，同集團旗下的上善豆家也是高人氣選擇，主打以豆腐為核心的創新中式豆膳料理、輕食小點，目前在台北、林口、宜蘭、竹北均設有分店。

【同場加映】名店素食冷凍料理包 線上購物輕鬆吃好料

有時懶得出門外食，只想在家輕鬆吃，許多蔬食名店也推出冷凍料理包，包括祥和蔬食、熱浪島、陽明春天、十方苑、蓮廚素食等，當中不乏曾獲米其林推薦的品牌。從傳統中式、南洋風、香辣川味，再到水餃、饅頭、油飯等多款主食，就連生菜沙拉、優格、港點等輕食，都能在線上輕鬆選購。簡單加熱即可享用，讓你不出門也能端上一桌接近餐廳水準的好味道。

（圖片來源：素日子、蔬食樂）

