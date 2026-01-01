2026絕美曙光照！鄭明典曝玉山北峰第一道光 提醒「橫槽擺正」明氣溫急降

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

迎接嶄新的2026年，前氣象局長鄭明典今（1）日一早在臉書分享玉山北峰「第一道曙光」，並祝大家「2026心想事成」。

前氣象局長鄭明典今日一早在臉書分享玉山北峰「第一道曙光」，並祝大家「2026心想事成」。（圖／鄭明典臉書）

鄭明典一早6點52分在臉書分享玉山北峰的第一道曙光，照片為氣象署玉山氣象站人員所拍攝，照片中可見玉山主峰上還有殘雪，第一道曙光從雲海中透出金黃色光芒，非常漂亮。鄭明典另外也分享了玉山氣象站同仁升旗以及國旗隨風飄揚的影片。

鄭明典隨後也發文提醒明（2）日將迎來「橫槽擺正」，根據500百帕高度場預報，主要槽線於今日下午幾乎呈現東－西走向，稱為「橫槽」，但到了明天，槽線轉變成比較典型的東北－西南走向。這個槽線變化過程就稱為「橫槽擺正」，是統計上最常發生「寒潮爆發」的天氣型態！

鄭明典指出，寒潮爆發的定義，除了低溫之外，還加上氣溫「快速」變化的條件，通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準，在過去是比較容易出意外的狀況，所以會特別強調。不過現在因暖化嚴重，這一次要達到寒流標準的機率並不高，但還是提醒民眾很可能會有一波氣溫驟降的現象！

