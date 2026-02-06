2026經典賽懶人包》中華隊30人名單正式亮牌 賽程、轉播平台一次看

世界棒球經典賽（WBC）預賽將在3月5日開打，中華隊日前已經展開第一階段集訓，共計32名球員投入訓練。如今距離預賽只剩下一個月，大聯盟也在今（6）日公布中華隊30人正式名單。本文也為您整理中華隊完整參賽名單，以及所屬的C組賽程、轉播平台與官方應援啦啦隊名單。

中華隊球員名單

投手（共16人、旅外9人） 林昱珉（MLB響尾蛇）

林維恩（MLB運動家）

莊陳仲敖（MLB運動家）

陳柏毓（MLB海盜）

沙子宸（MLB運動家）

徐若熙（日職軟銀）

古林睿煬（日職火腿）

孫易磊（日職火腿）

張峻瑋（日職軟銀）

林凱威（味全龍）

曾峻岳（富邦悍將）

張奕（富邦悍將）

陳冠宇（樂天桃猿）

胡智爲（統一7-ELEVEn獅）

林詩翔（台鋼雄鷹）

鄭浩鈞（中信兄弟） 捕手（共3人、旅外1人） 林家正（自由球員）

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）

蔣少宏（味全龍） 內野（共6人、旅外3人） 鄭宗哲（MLB國民體系）

李灝宇（MLB老虎）

Jonathon Long（MLB小熊）

江坤宇（中信兄弟）

吳念庭（台鋼雄鷹）

張育成（富邦悍將） 外野（共4人、旅外2人） 林安可（日職西武）

Stuart Fairchild （MLB守護者體系）

陳晨威（樂天桃猿）

陳傑憲（統一獅） 工具人（共1人） 林子偉（樂天桃猿）

教練團10人名單

總教練：曾豪駒

首席教練：高志綱

投手教練：林岳平、王建民

打擊教練：彭政閔、高國輝

內野教練：陳江和

外野兼跑壘教練：張建銘

體能教練：劉品辰、陳宗宏

台日棒球國際交流賽

在WBC正式開打前，台日棒球國際交流賽將在2月25日至28日於台北大巨蛋舉行，邀請2支日本職棒強勢登台，對戰中華隊及中華職棒人氣球隊，這也是經典賽前中華隊在台的唯一一場公開比賽。

熱身賽時間：2月25日（四）至2月28日（日）

熱身賽地點：台北大巨蛋

參與球隊：日本職棒福岡軟銀鷹、日本職棒北海道日本火腿鬥士、中華隊、中華職棒中信兄弟、中華職棒味全龍

WBC分組名單

C組名單除了中華隊，還有日本、澳洲、韓國以及捷克。

廣告 廣告

A組 B組 C組 D組 波多黎各 美國 日本 委內瑞拉 古巴 墨西哥 澳洲 多明尼加 加拿大 義大利 韓國 荷蘭 巴拿馬 英國 捷克 以色列 哥倫比亞 巴西 中華隊 尼加拉瓜

WBC比賽時程與地點

C組熱身賽賽程

以下皆為台灣時間，賽程時間依官方公告與現場狀況為準。

時間 客隊vs主隊 地點 3/2（一）10:00 中華隊vs歐力士猛牛二軍 宮崎SOKKEN體育場 3/3（二）10:00 中華隊vs福岡軟銀鷹二軍 宮崎SOKKEN體育場

C組預賽賽程（戰績前2名晉級八強）

時間 客隊vs主隊 比賽地點 3/5（四）11:00 中華隊vs澳洲 東京巨蛋 3/6（五）18:00 日本vs中華隊 東京巨蛋 3/7（六）11:00 中華隊vs捷克 東京巨蛋 3/8（日）11:00 中華隊vs韓國 東京巨蛋

複賽（八強）

時間 客隊vs主隊 比賽地點 3/14（六）8:00 A組第二vsB組第一 大金球場（美國休士頓） 3/14（六）6:30 C組第二vsD組第一 龍帝霸公園球場（美國邁阿密） 3/15（日）3:00 B組第二vsA組第一 大金球場（美國休士頓） 3/15（日）9:00 D組第二vsC組第一 龍帝霸公園球場（美國邁阿密）

準決賽（四強）、冠軍賽

時間 客隊vs主隊 比賽地點 3/16（一）8:00 複賽1勝隊vs複賽3勝隊 龍帝霸公園球場 3/17（二）8:00 複賽2勝隊vs複賽4勝隊 龍帝霸公園球場 3/18（三）8:00 準決賽1勝隊vs準決賽2勝隊 龍帝霸公園球場

轉播平台一次看

2026WBC經典賽將由愛爾達電視轉播，愛爾達日前也宣布已取得經典賽台灣區轉播總代理，這次還會授權緯來電視網、東森電視、台視播出經典賽正賽47場賽事。

電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視、中華電信MOD

網路直播：ELTA.TV、Hami Video

如果想要在戶外和球迷們一起感受緊張氣氛，部分縣市設有免費戶外轉播地點，像是台中市準備1300吋大螢幕直播，邀請球迷齊聚。如果人在日本卻買不到WBC門票也沒關係，中華職棒聯盟會長蔡其昌也在東京市區租借到3處容納千人以上的室內集會場所，舉辦「台灣之夜」應援派對，預計可容納5000名球迷，不過日前遭搶購一空，也讓蔡其昌忍不住直呼「逼會長再去租一顆蛋啊」！

WBC歷屆冠軍、中華隊最佳成績

歷屆冠軍

2006年：日本

2009年：日本

2013年：多明尼加

2017年：美國

2023年：日本

中華隊最佳成績

2013年：第8名

WBC自2006年創辦以來，已成為全球最具影響力的棒球國際賽事之一。五屆賽事中由日本三度封王、美國與多明尼加各拿下一次冠軍。隨著第六屆經典賽即將登場，各國有許多新生代球員崛起，戰績很有可能出現意想不到的變化，究竟這次冠軍會落在哪個國家？中華隊能否打破8強紀錄？請持續鎖定《民報》，將繼續為您整理精彩賽事。

應援團CT Amaze正式亮相

距離經典賽開打僅剩一個月，萬眾矚目的中華隊官方應援啦啦隊「CT Amaze」日前也正式宣布成軍。集結中職六隊共36名高人氣成員，最終會選出12名成員，前進東京替中華隊應援。以下為CT Amaze的完整名單：