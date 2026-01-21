2026經典、世足、亞運3大賽 台灣運彩挑戰年銷850億

台灣運彩總經理林博泰。陳國偉



台灣運彩2025年在2,700家經銷商銷售金額再破紀錄！在棒、籃、足、網4球助威下，年銷售額突破700億元，創下歴史新高的710億元，成長10.4%。

台灣運彩表示，2025雖然沒有國際重大賽事的加持，棒籃足網4球場中場次及玩法增加的情況下，取得2位數的成長，2026年展望「3、6、9」月的3場國際運動大賽，包含3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運，出席活動的林博泰總經理，預估年銷售額上看850億。

台灣運彩統計，2025台灣運彩銷售穩健成長的三大關鍵因素，一、網球銷售破百億，成為運彩4哥：棒、籃、足霸榜前3，終在2025年迎來網球4哥，銷售突破百億，來到104億，成為破700億的關鍵之一；二、賽事全天串聯，特別是場中投注的提供：2025提供超過5,000場的場中投注，場次大幅提升近3成，涵蓋全天各個時段，早上的美國職籃、美國職棒，下午、晚上的網球、亞洲棒籃賽事(如中華職棒、日職棒、韓職籃)與羽球、冰球等，全年度、全時段的場中賽事，讓民眾有更多投注的選擇，大量滿足不同時段、不同喜好球種的消費者需求；三、投注通路更便利：2,700家經銷商實體及線上兩個通路齊發，24小時提供投注服務，不僅實體店面的銷售穩定成長，線上會員的人數及投注金額也都有顯著的增加，線上投注金額的佔比也逐步提高至43%，通路的便利性讓消費者更願意參與投注。

台灣運彩2026年在3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月亞運等三大賽事助攻，加上棒籃足網4球穩定成長下，預計銷售有機會再突破，相關賽事投注請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。

