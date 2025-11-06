2026經濟成長率預測震撼出爐！台經院：2025經濟成長率可望破6%

台灣經濟研究院4日公布最新經濟成長預測，認為2025年台灣經濟成長率達到5.94%，台經院院長張建一今（6）日進一步表示，今年出口情況比預估多了非常多，加上普發現金1萬元，經濟成長率有機會突破6%。

台經院院長張建一。（圖／台經院提供）

台經院今日舉辦2026年景氣展望與產業趨勢研討會，張建一表示，台經院更新2025年GDP成長率預測5.94%，因為今年出口情況比預估多了非常多，加上行政院普發現金1萬元，預估民間消費可對GDP再貢獻0.3-0.4個百分點，估計能帶動今年經濟成長率有機會突破6%。

廣告 廣告

根據台經院的數據，2025年前三季的經濟成長率分別達到5.45%、8.01%及7.64%，成長主力來自貿易與投資，前三季的輸出年增率高達28.55%。張建一指出，雖然美中貿易摩擦與中國內需疲弱對傳統產業出口產生壓力，但美國人工智慧（AI）投資熱潮推動了台灣設備出口與科技產業的發展，使得相關產業成為經濟主要引擎。

不過，台經院仍對2026年的經濟成長表現持謹慎態度，預測成長率將降至2.6%，較2025年減少3.34個百分點。張建一解釋，這主要是因為2025年的高基期效應，以及全球需求動能放緩所致。他強調，AI技術的快速發展雖然持續帶來投資機會，但提前備貨效應逐漸消退，可能影響出口增幅。

延伸閱讀

景氣雖沒有再壞 估國發會9月景氣燈號再閃綠

AI還在燒錢階段 台經院示警：小心泡沫化風險！

國際局勢緊張 台經院：製造業、服務業與營建業景氣持續下挫