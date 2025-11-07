2026綠不會派王世堅戰蔣萬安？ 戴錫欽曝這2人可能性高

各黨派陸續布局明年九合一選舉，圖為台北市長蔣萬安。（資料照／劉宗龍攝）

面對2026地方選舉，各黨開始熱身，首都台北市長選舉，民進黨將派誰參選引發各界高度關注。對此，身兼國民黨市黨部主委的市議會議長戴錫欽昨（6日）分析認為，「我覺得可能是壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或北市議員苗博雅」，不大可能是民進黨立委王世堅。

戴錫欽6日接受廣播節目《POP撞新聞》時談到，雖然講說蔣萬安連任機率過半，但還是必須要非常「審慎樂觀」。至於主持人黃暐瀚詢問「覺得蔣萬安最後會遇到誰（競爭對手）？」他則回應，「我覺得可能是吳怡農或北市議員苗博雅」，不大可能是民進黨立委王世堅，因王不斷表達沒有意願參選、講的都是真心話，非故意講檯面話的人。

戴錫欽續指，不曉得民進黨選對會如何操作，但一定會把吳怡農跟潛在的苗博雅、行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌等人做內部民調評估看看。

至於被問及誰可能會是難纏對手？戴錫欽表示，吳怡農跟蔣萬安過去選立委時，雙帥就曾對決過，會被比較兩人長相、身材、男性魅力，當然蔣是現任，必須就拿出這一任期的政績來說服選民支持，表示台北團隊值得信任。

另外，戴錫欽也直言，藍綠在台北市有基本盤，綠營的縣市首長基本盤約3成5到4成左右，議員選區則看個別經營，有些會重疊，但蔣萬安的唯一優勢是現任者，不能再用形象去包裝，必須要拿政績說服，這是非常重要的一件事情，且北市選民理性成分非常高，這次助力是因為整個府會、議員地方經營強度，還有北市明星級議員聲量高，都會相乘相加效果。

