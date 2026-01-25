2026綠北市母雞難產！ 王世堅.林右昌同場表態沒意願

台北市 / 綜合報導

2026 台北市長選舉，民進黨方面到底誰出線受到外界關注 ，目前呼聲頗高的立委王世堅，與前黨中央秘書長林右昌，今(25)日同場出席造勢活動，卻巧妙地不同框，面對外界點名，兩人雙雙再次婉拒出征。至於近期，關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君，黨內也對她寄予厚望， 不過她在專訪時 再次回應，真的沒有思考選舉這條路，隨著大選時程逼近，黨內議員只期盼，農曆年前，可以整合出最強人選。

立委(民)王世堅說：「從從容容，游刃有餘，好不好。」王世堅出場聲勢就是不一樣，25日趁著周末好天，現身為黨內要參選議員的小雞站台，還送上大魚玩偶展現創意，但同場的還有好久不見的，前民進黨秘書長林右昌，兩人都被點名披綠營戰袍選台北市長。

立委(民)王世堅說：「我不會被諮商(徵詢)，我也不願意被諮商，我因為我就已經表明這樣的態度了嘛。」前民進黨秘書長林右昌說：「我已經說過很多次，我個人沒有任何的一個規劃跟打算。」互相推薦但都沒有參選意願，最近呼聲很高的，還有因為關稅談判有功，受到綠營內部親睞的行政副院長鄭麗君，但她專訪中依舊這樣說。

行政院副院長鄭麗君(1.24)說：「我比較喜歡思考政策跟做政策，所以我就選擇，我可以，為台灣做一點事的道路，所以我比較沒有思考選舉的這條路。」被點名人選各個否認婉拒，但是布局腳步總得往下走，近期民進黨6都議員黨內初選，期程也出爐比起過往都提早，眼看北市最強母雞遲遲未定，小雞們選戰怎麼打。

台北市議員(民)許淑華說：「那現在台北市長候選人，還沒有辦法底定，最強的候選人，現在呼聲最高的這個鄭麗君，應該，我們黨的高層，選對會應該積極去拜訪，所以這個時候，選對會是不能鬆懈的。」

台北市議員(民)洪健益說：「是希望可不可以盡速，(農曆)年後馬上確定，或者年前確定，對我們的小雞來講，會比較容易，有時間磨合的空間。」台北市首都之爭誰來戰，將牽動綠營整體士氣，外界緊盯，小雞更期盼黨中央能加緊腳步。

