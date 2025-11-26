2026綠北市長民調領先 王世堅：民調不是黨提名的唯一參考

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

各界關注民進黨2026台北市長提名人選，日前表態爭取提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今(26)日公布5位潛在台北市長參選人互比式民調，在「綠營支持者」、「非藍白支持者」當中，民進黨立委王世堅分別以22.7％、24.2%支持度領先。對此，王世堅認為，民進黨也不是根據民調去做提名的唯一參考，黨還有選對小組與黨主席會根據不同狀況做出判斷。

民調包括吳怡農、王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等5人，結果顯示，在「綠營支持者」當中，王世堅的支持度為22.7％，領先吳怡農的20.3％，兩者差距2.4個百分點差距在誤差範圍內，沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度則分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

廣告 廣告

在偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」中，王世堅同樣以24.2%領先，吳怡農則以15.3%排名第二，其中有最多的「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選，支持度為12.8%，接續為鄭麗君的8.1%、沈伯洋與林右昌的7.8%、王世堅6.9%。

王世堅則表示，「我不曉得，這個很抱歉」，指出現在民調很多，自己幾乎都沒有看，只看到2份，大概都差不多的結果，但是他認為黨也不是根據民調去做提名的唯一參考。民調只是參考之一，黨還有選對小組與黨主席會根據不同狀況做出判斷。

記者提問這幾位人選，哪一位是比較強一點的選擇？王世堅回應，這幾位都非常適合，「都比我適任多了」，不過在這之中，他最推薦的還是鄭麗君，認為其學養俱佳、才貌雙全，指出賴清德都會交辦鄭去研究一些事項，而鄭也都使命必達，做出一些很好的判斷提供給中常委與賴清德。

王世堅認為，鄭麗君不但能力強，還懂得如何溝通與說明政策，像這次交涉關稅的議題，自己曾兩度到行政院聽她的說明，內容詳盡，鄭麗君也盡了非常大的力量，不會因為外界誤解或輿論壓力，而將不該公開的或仍在談判中的外交機密一股腦地說出來，「我認為她是一個非常好的國之棟梁」。

原始連結







更多華視新聞報導

綠北市長民調「僅落後王世堅」 吳怡農：有底氣突破綠營基本盤

吳怡農表態參選台北市長 王世堅相挺：全力幫他

否認參選台北市長 徐國勇點名王世堅、吳怡農：好人選相當多

