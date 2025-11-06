2026綠營起跑 藍白協商刻不容緩

（圖／本報系資料照）

民進黨正式啟動2026選戰布局，拍板徵召立委蘇巧慧攻新北市長，這一步棋，不只倚賴「老縣長」蘇貞昌的人脈，重兵回防新北，更是在六都先搶灘頭堡。綠營訊號清楚，先占位、再整合，節奏不拖泥帶水；相較國民黨還在換新黨務人事的暖機期，當綠營起跑槍聲響起，藍營還停留在蹲姿綁鞋帶。

更關鍵的是，綠營首波縣市長提名已成軍：台中何欣純、嘉義市王美惠、台東陳瑩、宜蘭林國漳，共同構成「先非執政縣市、快速卡位」的區域聯防戰法；不讓南二都初選紛擾，打亂已完成外圍的部署，戰線有層次、有節奏，再次印證民進黨執政無方，打選戰真是一流。

對比國民黨的選戰布局，新主席鄭麗文方才就任，黨中央「換血」確實迅速，但黨部人事完成不等於戰局部署，面對2026縣市長選舉各選區盤點、徵召機制、藍白協作窗口，至今仍未見具體藍圖，隨著時間逐漸流失，議題反被民進黨主導。

鄭麗文若要避免前主席朱立倫的「宮廷式決策」老毛病，首要任務是建立公開、可預期、具信任度的遊戲規則，讓地方人選清楚明白機制，停止內耗。例如新北之役，台北市副市長李四川遲不表態，如果新北市副市長劉和然搶先宣布參選，藍營內部勢必再掀波瀾，綠營必擴大「侯系反撲、藍營分裂」的連鎖效應。

鄭麗文應從新北出發，讓選舉策略與組織整合同時展開。她若能盡快敲定初選流程、建立民調機制與協商時程，不僅可穩定黨內士氣，也能對外吹起「藍營回神」號角。因不只新北，台南謝龍介幾乎已被藍營視為當然候選人，卻突然冒出前立委陳以信宣布參選，暴露出黨內初選規範與整合機制的漏洞。

面臨民眾黨黨主席黃國昌已宣布參選新北市長，鄭麗文應即刻授權國民黨副主席兼秘書長李乾龍啟動藍白協商，先畫出潛在重疊選區，再制定互讓機制，避免藍白再陷分裂危機。

2026縣市長選戰這一局，絕非只是地方選舉，而是2028總統大選布局的前哨戰。國民黨倘若在新北陷入分裂，藍營恐在全台戰線提前失血。更不容忽視的是，民眾黨已先行完成兩波議員提名，並高舉「南部零的突破」。這代表藍白在議員層級的競合將是密集碰撞區，藍白同室操戈的機率大增，若真如此，綠營在白熱化戰區就能輕易突圍。

2026地方大選是鄭麗文的第一場試煉，也是藍營能否重新凝聚戰力的關鍵節點。綠營蘇系的進攻節奏已明確、民眾黨的布局已在地化，藍營若仍猶豫觀望，就只能看著主導權被一點一滴剝奪。鄭麗文必須證明，她不是口號型的「改革者」，而是真能訂規矩、會整合、敢拍板的戰時領導人。（作者為大學教師）