2026綠營高雄市長初選「新潮流派2人出戰」？許智傑曝「曾提案比內部民調」但賴瑞隆不接受…談「派系廝殺」恐影響支持度：保證不會半路「棄保」，就是選到贏

民進黨2026年高雄市長提名初選，共有4位立委登記，包含許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺；其中，許智傑、賴瑞隆皆屬黨內菊系出身之新潮流派系，卻未整合出戰。對此，許智傑今（11日）於電台節目《新聞放鞭炮》透露，自己曾經有提案要比「內部民調」，但遭到賴瑞隆拒絕。而是否會擔心「派系廝殺」影響支持度，許智傑喊話，「就是要選到贏」。

針對此次高雄市長初選，節目主持人周玉蔻點出，高雄市長陳其邁與前高雄市長陳菊有「心結」，當然不會支持菊系子弟兵賴瑞隆，也不會挺新潮流派的許智傑，「所以你們2位要想辦法去分別人的支持度」。周玉蔻也形容，新潮流派此次派出2位候選人，就像是「圍標」，「到後面是否有人會棄保？」

廣告 廣告

對此，許智傑提及，之前有傳言指出，他會遭到勸退，「其實我聽到之後有點生氣，這並不是事實」。他也提到，之前有傳言說「大賴（指總統賴清德）挺小賴（指賴瑞隆）」，「關於這件事情，我有直接跟大賴說，『我只要選下去，就不會停』」。

周玉蔻追問，「所以你有被勸退過嗎？中間有人來勸退你嗎？還是只是放謠言？」許智傑回應，「有人說要來談，但最後並沒有來」。許智傑也透露，今年他曾提案要比「內部民調」，就讓2個人派1人出戰就好，「但賴瑞隆不接受」。至於賴瑞隆不接受的原因，許智傑表示，「可能勝負未明，他就不想接受吧」。

周玉蔻也接續提問，「派系就這樣任憑你們廝殺嗎？」許智傑說，「兄弟爬山，各自努力」。針對同派系推2位候選人，恐怕會影響支持度，打不贏對手林岱樺、邱議瑩，許智傑則認同，「我們兩個（指他與賴瑞隆）也算是對手啦！」同時，許智傑也保證「不會棄保」，「反正我就是選到我贏啦！」

（圖片來源：新聞放鞭炮、賴瑞隆臉書）

更多放言報導

陳其邁挺邱議瑩、陳菊支持賴瑞隆、正國會站林岱樺…許智傑喊「我是最大公約數」！指「跟賴瑞隆比」：陳其邁較囑意許智傑

國際航空首度在台添加SAF！交委會召委許智傑特別排高雄考察見證：還有努力要做、盼台灣為世界盡一份心力