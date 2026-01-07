2026綠白合有可能？媒體人斷言終局：恐打死結

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲近日到立法院拜會國民黨及民進黨團，除了2026選舉藍白合議題，各界也開始討論綠白合的可能性。媒體人陳東豪今（7）日分析，關鍵在於柯文哲的內心條件，難點是執政黨不能碰觸司法，若柯仍用民眾黨主席黃國昌當理由，綠白就沒有什麼好談的。

陳東豪：綠營內部並不是很想跟柯文哲接觸

陳東豪在網路節目表示，柯文哲最近頻頻向總統賴清德喊話，但其實在民進黨內部，並不是很想與柯接觸，因為麻煩的點在於，柯看似要談司法的樣子，所以柯與民進黨之間有無交集，還仍要再觀察。

陳東豪指出，此刻除了民進黨立院黨團總召柯建銘外，其他沒什麼人想要跟柯有所接觸，難點在於，司法是執政黨不能碰的東西，如果柯不談自己的司法案件，卻開始談黃國昌的，其偵查權屬於司法行政範疇，「一個可以干預司法的政黨，一定死！」。

陳東豪（左）說，民進黨內部並不是很想與柯文哲接觸。（圖／震傳媒提供）

陳東豪強調，關鍵在於柯文哲的內心條件為何，而民進黨及賴清德要突破眼前的困境，勢必要去說服更多的民眾，「柯文哲這一段，我是感覺打死結！」，如果柯還是想用黃國昌當理由，那就很好判斷，綠白不會有什麼好談的。

政黨合作基於公共政策討論 綠黨團：不能拿司法獨立交換

針對綠白合議題，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今日回應，柯文哲來立院拜會各黨，外界對政黨合作有所期待，民進黨做為立院黨團之一，各黨之間價值理念或有不同，但有共同目標還是可合作推進，上週柯一些發言讓社會有所遐想，而政黨合作是基於公共政策討論，不能拿司法獨立交換。

鍾佳濱直言，柯文哲一直暗指檯面上政治人物或有言論免責權保護的立委，若受到司法追訴，會是民進黨可控制的事項，甚至指責執政當局能用司法迫害不同意見者，柯的發言已超越大眾對司法獨立的認知，如此糟蹋司法不應該，希望未來能光明磊落談合作，守護進步價值。

