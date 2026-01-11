2026綠誰戰台北？王世堅喊「讓最強的出來」：不要輸了怪兵器不好

民進黨台南市長初選倒數，綠委王世堅今天南下力挺綠委陳亭妃，引發關注。被問及2026年台北市長選戰，王世堅表示，讓最強的出來才是正確的，不要到時候輸了又怪兵器不好，他也指出，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤、莊瑞雄及前立委高嘉瑜等人都是好人選。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅受訪時表示，自己並未考慮參選台北市長。他強調，民進黨的優秀的人才太多了，每一個縣市、每一場選舉，我們都應該讓最強的出來，像台南最強的就是陳亭妃委員，台北市最強的有好多位，讓最強的出來才是最正確的，不要到時候選輸了再怪兵器不好，這是不對的，永遠都應該讓最強的出來。

王世堅赴台南力挺陳亭妃。（圖／中天新聞）

王世堅認為，卓榮泰是非常適合的人選，但也必須看他的意願。他指出，卓榮泰學養俱佳、才德兼備，不論學歷、經歷、資歷，他來參選台北市長是最適合的人選。除了卓榮泰，民進黨還有鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤都非常的適合，「他們這幾位都比我強太多了，所以就像我跟大家報告的，讓最強的出來，所以在台南，我們就應該讓最強的陳亭妃委員出來。」

