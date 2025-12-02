【2026綠點將1】距離勝選最近的一次！「卑南族女兒」陳瑩拚翻轉台東
記者盧素梅／台北報導
民進黨中執會在10月22日通過提名立委陳瑩出戰2026年台東縣長選舉，出身卑南族的陳瑩，其父親陳建年曾經擔任縣長，而她已經擔任5屆的立委。對於2026年這一役，陳瑩接受「三立新聞網」專訪時不諱言，台東縣政治版圖一直藍大於綠，對民進黨來說是艱困選區，但是她20年來的服務不分黨派，加上國民黨的對手陣營內部整合也有些問題，因此她相信這次是距離勝選最近的一次，力拚「綠地變藍天」。
陳瑩被稱為「卑南族女兒」，父親陳建年1993年當選第12屆台東縣長，是台灣政治史的首位原住民縣市長。陳瑩在2004年從政，代表民進黨當選第六屆選平地原住民區域立委，迄今共擔任5屆原住民立委。
台東選民基本盤藍大於綠，過去縣長選舉都是藍營拿下勝利，民進黨則是久攻不破，不過，在立委方面則有斬獲，賴坤成與劉櫂豪都曾拿下過席次，但是兩人「瑜亮情結」早已是地方公開的秘密，2024立委選舉時，初選失利的劉櫂豪憤而脫黨尋求連任，在綠營決裂情況下，讓國民黨黃建賓坐收漁翁之利出線。
綠營在台東期處在「劉賴之爭」 陳瑩成為最大公約數
台東縣是民進黨2026縣市長選舉的艱困選區，但面對現任台東縣長饒慶玲兩任將屆，國民黨內部整合仍有些問題，因此對於民進黨是大好機會。不過，綠營在台東縣長期處在「劉賴之爭」，因此要推出不屬於兩邊系統人選、找出新亮點人物，而陳瑩不僅是女性又具有原住民血統，被稱為「卑南族公主」，加上父親陳建年過去是台灣首位具原民身分縣長，政績豐碩留下好名聲，因而出線。
對於2026年台東縣長這一役，陳瑩受訪時透露，10幾年來，她被問了很多次出戰台東縣長，但都被她拒絕。這次之所以會鬆口，首先，她已從政20年，各方面都趨於成熟，因此經過好好思考，也希望可以為台東做一些事情；再者，對她來講，這個時間點，各黨都有自己面臨的問題，因此覺得是自己出線的好機會。
在民進黨內部，陳瑩表示，過去賴坤成、劉櫂豪兩邊的支持者，彼此心結還在，雙方任何一方出來，都很難整合，而她則是老少咸宜，因此成為最大公約數，因為和大家都沒有過結。她透露，她的出線，也為綠營的整合，打了一劑強心針，因為她的願意參選，對於原住民的經營可以多一些。
莊瑞雄被賦予桶箍角色 負責修補綠營台東地方裂痕
台東縣對民進黨是很艱困的選區，對此主席賴清德在今年2月指派莊瑞雄「東飄」認養台東，並賦予其全力輔選陳瑩任務，希望能夠化解「劉賴之爭」長期以來的恩怨，今年3月賴坤成接任財團法人農業信用保證基金董事長，陳瑩親自送花祝福「拜碼頭」，賴坤成也立馬允諾助選。另方面劉櫂豪過去為英系老大哥，就看同為英系的莊瑞雄能否扮演好桶箍角色，修補地方裂痕。
陳瑩表示，地方上很關心劉櫂豪的動向，因為綠營大部分的人，經過2024年的立委選舉，都不希望因為綠營分裂再讓藍營撿便宜，因此大家會很焦慮，不過，她正面看待劉櫂豪的勤勞走動，服務選民，因為可以hold住他的支持者。
陳瑩強調，她的參選是經過蔡英文及賴清德的同意，他們都樂見其成，「當初參選，我有表態，大人要處理好這兩人（賴坤成及劉櫂豪）的事情，而前後任總統也都願意安排，整合他們的力量，不過，劉櫂豪部分目前沒沒有談。」不過，以目前時間點，就是鼓勵劉櫂豪繼續勤跑基層，待未來談好整合後，劉的支持者可以歸隊。
陳瑩接下來要面對的國民黨對手是吳秀華，其胞兄吳俊立及兄嫂鄺麗貞曾任台東縣長。吳秀華是2014年從政，以國民黨籍當選縣議員，2018年連任並當選議長，她是三連霸議員，其中兩任更獲選為議長。
由於吳秀華被稱為卑南族的媳婦，讓這場戰役將形成卑南族的女兒對上媳婦。對此，陳瑩不以為然，她說，吳秀華的部落連結不如她，而且「女兒比較親吧！」還有，他們兩位候選人的特質不同，吳秀華對議題的掌握不在行，比較傳統，還有，「吳秀華有些家人的表現，還是她的助選員」。
綠營在台東縣長提早布局 國民黨有待黨內整合
陳瑩所指的國民黨狀況，主要在於台東藍營主要操控在饒家、黃家及吳家3大派系手中，雖然表面要好但私底下暗潮洶湧，每到大選期間偶有矛盾。而吳秀華的胞兄吳俊立，2012年曾以無黨籍身分與饒慶鈴爭取立委，兩人雙雙落馬；2018年更發生其前妻鄺麗貞無預警登記參選縣長，與國民黨徵召饒慶鈴對決，泛藍分裂。也因為饒慶鈴所代表的「饒家」與吳俊立代表的「吳家」有糾纏不清的選舉恩怨，饒慶鈴的動向，恐怕更能左右戰局。
陳瑩也表示，她與吳秀華最大的不同點，於在於她這些年不斷地把台東的土地拿回來，包括保留地，台糖土地，以及最近的公地放領，但是吳秀華在部落裡，卻是不斷地開發土地及賣土地，犯了原住民最大的忌諱，差很多。
地方人士指出，前台東縣縣長、坊間有「台東王」之稱的吳俊立，提出三起渡假村開發案、進入環評審查。其中，位在在卑南鄉的「綠野仙蹤」、以及在台東市的「東映」，分別鄰近Pinaski（下賓朗部落）與Kasavakan（射馬干部落），引發族人的抗議，雖然吳秀華本人與此開發案無直接關係，但外界認為這可能會成為她的政治包袱。
陳瑩指出，由於吳俊立所代表的吳家，在台東大量搞開發，加上從政期間得罪不少人，所以地方不希望台東再出現第二個「花蓮王」，地方也形成一股反吳力量，加上國民黨內部整內出現問題，因此這次台東縣長選舉，讓她有空間，她也有信心可以贏得勝利。
身為少數出身原住民族的中央民意代表，陳瑩常常捍衛原住民權益，舉凡協助族人拿回土地、推動「原民列車」到最近的「公地放領」等。陳瑩強調，從祖父、父親到她，「成就別人」協助大家解決問題，都是他們的信念，而參選台東縣長，也是抱持這樣的信念。
