【2026綠點將1】雲林百里侯之爭！劉建國再披戰袍 可能PK張家第二代
記者盧素梅／台北報導
民進黨立委劉建國去年最後一天，正式獲得民進黨中執會的提名，將再次代表民進黨參選2026年雲林縣長的選舉。劉建國上屆是面對現任雲林縣長張麗善，本屆很可能碰上張榮味的女兒，張麗善的姪女張嘉那，面對「張家」在雲林縣的龐大勢力，這次選情依然艱困，但劉建國說他不畏懼任何對手，會全力以赴。
劉建國歷任斗六市民代表，縣議員到四屆立委，2022年4月劉建國代表民進黨參選第19屆雲林縣縣長，對上尋求連任的張麗善，張麗善獲得20萬7,519票，劉建獲得15萬2,620票，差了5萬5千票，約15%落敗。今年張麗善兩屆任滿，立委張嘉郡日前表態積極爭取黨內提名，因此劉建國很可能對上張嘉郡。
劉建國在接受三立新聞網訪問時，面對本屆雲林縣長選舉，最大的對手是張嘉郡，要再跟張家勢力對盤？以及張嘉郡是否能完全承接張家的實力？他表示，張嘉郡的姑姑是現在的縣長，她爸爸是前任的縣長，張家當然會傾全力拚這場選戰，導致張嘉郡承接張家的既有的實力，問題不會很大。
劉建國並表示，但是有一個關鍵，就是候選人的特質。他說，張家要把所有的資源、人脈整整灌給張嘉郡，這個是沒問題，但她他能承接多少，這要看這個人的特質，還有看這個人給他們的支持對象，支持者是不是有到百分之百的認同，就是認同張麗善、認同張榮味，這樣的一個認同，這是沒有辦法去做什麼評斷的。至於張嘉郡能否完全承接張榮味、張麗善的實力，我在地方上聽到的一些聲音，還是會有些落差。
對於上次選舉輸給張麗善15趴，主要的問題是什麼？這次面對張嘉郡有什麼策略？劉建國表示，首先，上屆敗選第一個要檢討的就是候選人，這是毋庸置疑的。其次，當然就是當時整個選舉的環境及氛圍，確實對民進黨比較不利，所以你看當時全國，民進黨僅獲得6個席次，其中嘉義縣還算撐住，但包括嘉義市在內，往北幾乎都沒有撐住，雲林、彰化，南投、苗栗，新竹縣市等等，就連當時桃園市鄭文燦做得那麼好，深受大家肯定，連任那麼輕鬆，但是他要屆任交給下一棒民進黨籍的侯選人，也是一樣接不起來，所以還是有整體的環境、全球環境因素存在，對民進黨來講那是非常不利。
劉建國指出，另外一個狀況，是民進黨在整體的選戰策略上的因應上。身為一個上屆有參與縣長選舉的候選人之一，我覺得那個步調的因應，應該大家都還有一些調整的空間，或許這也是見仁見智，但就從候選人必須檢討到整體大環境，而且對民進黨的不利因素，我們並沒有去再加以論述反駁並排除，確實是還有一些這些問題。
關於本屆選舉所遇到的大環境因素？從上半年的大罷免到藍白在立法院執政多數，對縣市長選舉的影響？劉建國分析，在國民黨方面，在野黨是國會多數，不但立委人數較多，連正副院長都是他們的人馬，所以可以幫忙的輔選的對象也比較多，如果以單一因素來看待，我覺得他們的勝算會大一點。
不過，劉建國表示，但話又講回來，民進黨會有一個蠻大的機會，為什麼？哪怕他們人多，輔選的人多，那是另外一件事情，最主要是他們因為人多，台灣社會及民眾在看到他們人多，過半數情況之下，會更關注他們到底訂了什麼法？修了什麼？到底為了國家長治久安做了什麼事情？
如果以現階段來看，台灣普遍社會大眾對在野黨為什麼還不審總預算，還有通過停砍年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，以及軍警待遇提升的《警察人員人事條例》，以及《軍人待遇條例》等三個法案，在野黨到底要給台灣什麼？他強調，人民百姓的感受是什麼，這是一回事，然後就因為行政院到現在沒有執行，就這樣來卡總預算不審查，而總預算會牽涉到很多層面的政策，包括新興辦理的計劃不能動，延續性的計劃有新增經費也不能動，第二準備金也不能動，這對一般台灣社會的民眾的感受是什麼？這會不會造成他們在2026選舉的一個一個負數？他並不清楚，但是他在地方跑行程時，會聽到怎麼總預算不審這樣的聲音。
劉建國表示，他在地方聽到的聲音，普遍性感覺大家都知道，立法院這一屆非常的亂，不分藍綠白的支持者，都覺得非常亂，至於這個亂的始作俑者是誰，百姓是會算帳的人，這是可能影響到年底九合一選舉（雲林縣稱五合一選舉）的不利因素。距離選舉只剩11個月，台灣整體的環境，不管是產業教育文化，甚至兩岸關係的變化，他想都會相關地影響到地方選舉的結果。
至於他個人與對手張嘉郡之間的實力？劉建國表示，他一開始先從鄉鎮市民代表開始，一路到縣議員再到國會議員，但是張嘉郡很厲害，第一次選舉就當立委，20幾歲就選立委，張嘉郡承接的是張家的使命，不是要照顧人民的使命，那是完全不一樣的，大家可以看到張嘉郡兩屆在立法院的表現如何。「我們是艱苦家庭出身的小孩，因為被人家幫助過，也想為弱勢的人來聲張正義，所以走上政治之路的。他們是如何去走政之路？」
對於這一次雲林縣長的選戰，劉建國表示，他會向雲林縣民訴說，他是個有怎樣的經驗能力和執行力的人，你們也都看到相關的成果，有具體的進展，這後面還有很多配套要做，因為他是爭取的人，他是可以去執行的人，看這樣能不能說服人民百姓的期待。另外，選舉不外乎大家都會講，勤走，勤服務，勤爭取，該做的基本工還是要做。
