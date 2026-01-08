【2026綠點將2】打造雲林醫療雙核心！劉建國：追求「在地健康安老」

記者盧素梅／台北報導

已經擔任四屆立委的民進黨立委劉建國，年底將再披戰袍挑戰雲林縣長。對於雲林縣人口流失嚴重，以及高齡人口比例偏高，因此對於雲林縣醫療的平權、提升醫療品質，也就是「在地健康安老」是他的重中之重。因此，他向中央爭取以醫學中心規模推動「台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建」，同時成功爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」設置於雲林，希望透過醫療與高齡研究雙核心共伴效應，讓雲林在高齡醫療政策上扮演更關鍵角色。

劉建國接受三立新聞網訪時，面對2026年雲林縣長的選戰策略？對於雲林縣擘劃的的藍圖？他指出，他自已自詡他在擔任民意代表，從地方議員到國會議員，佷感謝人民百姓給他一個階段性的過程，所以他在從政的努力過程裡，他不會去以爭取一條排水溝或是兩條排水溝，來引以為榮、引以為傲，當然讓農民有一條好的水路，可種植出好的作物出來，提高更高的價值、創造更高的收益，這是身為民意代表的基本工，因此，對於雲林縣醫療的平權、提升醫療品質，是他問政的重中之重。

劉建國表示，在爭取雲林縣的重大建設時，他考慮的是它的未來性是什麼？於是他就去爭取國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，簡單講就是65歲以上的高齡者，透過專家、學者教授及研究員長期的去追蹤、長期的調查、長期去做研究，找出這個地方到底什麼症狀比較多，那個地方爲什麼這個症狀這麼多？然後可以做為醫療政策的依據。

賴清德總統2025年11月30日出席「台大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓新建工程動土典禮」，預計明年會完工。（圖／總統府提供）

劉建國指出，全國就只有這一家國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，又是在雲林縣，就可以直接對接雲林的老人協會或社區發展協會，透過研究員把老人家找出來做一些相關的調查研究，然後透過有獎徵答、甚至是一些對話互動，或是體適能的傳輸，一個最直接的訴求，就是他一直在追求的是讓長輩可以不只是在地安老，是「在地健康安老」，這是他一直在追求的6個字。

劉建國表示，為了讓長輩「在地健康安老」，他向中央爭取去爭取國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，明年會完工。另外，他也向中央爭取台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建工程，而且經費從原本爭取的65億元，最後持續爭取到129億元，這個是中華民國來台以第一次補助這麼高經費的醫院，可以提升雲林的醫療品質，他就是這樣一步一步地爭取。

劉建國提及，雲林縣過去一直沒有大型醫院，若有急重症，一般只能往北送到台中的榮民總醫院，不然就送到台南的成大醫院，時間至少要花50分鐘到一個小時，可能錯過黃金救援的時間，如今可以在自己的地方去看，可以控制在半個小時左右，這樣可以得到即時的救治，也可以避免舟車勞頓。

劉建國說，賴清德總統去年11月30日到「台大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓新建工程動土典禮」時提到，他以前在台南擔任醫師時，遇到很多雲林人，因為急重症到台南成大總院住院，有些人有到院前就OCHA了，救得起來就是加護病房，家屬怎麼辦？但也只能這樣跑。最重要的是錯失的黃金治療時間，如果是半個小時或許就救得起來，但是因為要送到外縣市要多到20到30分鐘旳車程，若因此救不起來，就會造成遺憾。

雖然劉建國提到醫療缺乏是雲林的狀況，但其實他有著切深之痛，劉建國回憶，他的父親是開卡車的工人，那次因為有卡車在溪底拋錨，他要去幫忙，他要騎機車鐵路橋，距離溪底比較近，「聽長輩說，橋上的枕木因時日較而腐朽，加上他父親身材壯碩，車重人也重，一下子就栽下去，掉到高灘地，若掉到水裡可能還有救，但不幸地卻掉到石頭上。」

劉建國聽長輩說，他的父親第一時間，還有站起來並呼救，當救護車來時，就近把他父親載到附近的外科診所，到診所前意識都還清楚，但沒有多久就昏迷，他在第二天去看父親最後一面，只見父親滿臉紅藥水，可能掉下去時左半部嚴重撞擊到，因此左側嚴重抽搐，兩個姑姑一個按住左手，一個接左腳。事後有人問說，怎麼不送大醫院，但醫生的評估是不適合再移動，「當時那麼嚴重，若是當時有大醫院，可能就會就近到大醫院，說不定就有救了。」

民進黨立委劉建國感慨雲林縣過去一直沒有醫學中心（圖／翻攝自劉建國臉書）

劉建國感慨地表示，包括雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣4個縣市都沒有一家醫學中心，我們健保費也沒有繳輸台中市民，也沒有繳輸台南市民，為什麼我們沒有一家自己的醫學中心？我們為什麼沒有辦法承載自己的急重症病患？我們爲什麼每次的黃金救援時間要比人家高一倍？他過去經常到台中榮總去看，看到加護病房，家屬休息的地方，病患之多，讓他感慨不已，因此一直希望讓雲林地方有好的醫院，好的醫療品質，讓雲林人的醫療恢復到醫療平權。

劉建國估計，虎尾雲林分院現在是準醫學中心，未來擴建，不止增加床數，醫療器材，整個設備都需要往上提升，若斗六分院加上雲林分院將近1500床，我們才能去跟人家說，我們未來是醫學中心。

關於國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，劉建國自豪地表示，這是全國首座，應該也不會有第二座，就是65歲以上高齡者的全面的相關調查和研究，可以從未來的照顧、照護及預防的角度，所研究出來的相關的一些建議，可以成爲國家照顧高齡者政策的依據，這個中心已經被他爭取到位，明年即將完工，加上台大二期擴建，就成為個雙核心的醫療共伴效應，不但可以提升雲林縣的醫療品質，而周邊帶動的醫療相關產業，還可以帶動就業人口。

劉建國提及，面對雲林人口一直流失，我當然希望留住雲林的人才，104年雲林人口跌破70萬大關，民國113年剩下65萬多，平均一年人口約4千到5千的流失。他說，人口流失不外乎幾個因素，遷出的比入的多，死亡大過於出生，這些加總起來，而眾所周知的旅外同鄉會是人數最多的，我們要如何改善？過去很多人可能因為環境關係北上打拚，但在他們有所成就後應該會想要落葉歸根，但我們雲林給他們什麼環境？讓他願意捨棄第二個打拚的故鄉，回到雲林，這叫「在地健康安老」要怎麼讓他可以真的達到健康，所以爭取了這兩個機構，就是希望可以吸引出外打拚的長者回來，這就可以增加雲林人口數。

另外，雲林是個台灣糧倉，雲林很多的農產品、漁產品都是全國第一，像是有最多的柳丁，最多的鰻魚，西螺果菜市場每日供應全國約4分之1的產量，政府看待雲林必需有一些戰略的思考。劉建國期待社會不僅看見農業產值，更要看見農業與農民的價值，他主張打造雲林農業新價值，推動農業結合生技與科技，發展「雙技農業」。

